我的剩餘戀愛｜韓國首個絕症題材戀綜爆紅　崔叡娜談童年抗癌經歷

韓國首個以絕症為主題、全新戀愛綜藝《我的剩餘戀愛》月初首播後隨即引爆話題！節目跳出過往戀綜主打外貌與曖昧氛圍的模式，將鏡頭對準一群曾走過生死關頭的2、30代年輕人，記錄他們如何重新擁抱生命與愛情的故事。

節目海報。（公關提供）

八個人生 八段令人心碎的告白

首集節目中，八名男女住進了共居宿舍，最先抵達宿舍的是金善浩，隨後鄭藝知、韓道坤、徐露彬、金倫基、金綜恩、姜敏英、金娜英陸續現身。從外表來看，他們就和普通的年輕人沒兩樣，但這八人都經歷過癌症或罕見疾病的考驗。他們的第一項任務就是分享「抗病日記」，八人輪流讀出自己寫下的文字，把那些從未輕易對人啟齒的過去一一攤開在彼此面前：

徐露彬：因血癌接受姐姐的骨髓移植，一度陷入嚴重的自我厭惡

韓道坤：平日無不良嗜好，突然患上淋巴癌二期，進行了15次放射性治療

金綜恩：海軍陸戰隊出身，罹患急性骨髓性白血病，被迫放棄成為消防員的夢想

鄭藝知：曾確診急性骨髓性白血病，無菌室治療期間有5日處於生死邊緣

金善浩：服役期間骨頭遭到侵蝕，確診罕見的退行性大細胞淋巴癌

金倫基：因胃癌進行全胃切除手術，無法和一般人分享美食

金娜英：患上腦瘤後失去了左耳聽力，注射類固醇後增重20KG

姜敏英：14歲被診斷出「左膝末期骨肉瘤」，幾乎要切除左腳



SEVENTEEN成員DK（李碩珉）。（公關提供）

這些故事一個接一個地被說出口，徐露彬和韓道坤事後坦言「覺得暢快了、心裡輕鬆了很多」；也有人憶起治療時的點滴，當場落下眼淚，但他們沒有沉溺在悲傷之中，更因為懂得彼此的痛，所以用最真摯的話語互相擁抱與安慰！另外僅是初次見面，曖昧的氛圍便已隱隱浮現：金善浩一看到鄭藝知就緊張到藏不住情緒，當韓道坤自然地靠近鄭藝知時，金善浩還不自覺露出警戒的神情；而徐露彬一進門，韓道坤的目光也隨之轉移。

鄭藝知。（公關提供）

金善浩（公關提供）

電影般的命運重逢？

節目規則也在第一集末段揭曉：上鎖了的時間之房每晚都會開啟，每位男女演出者每天會獲得10個「時間方塊」，每個方塊代表10分鐘，共計100分鐘。他們可以自由地將這些時間送給心儀的對象；當兩人互相贈送的時間加起來達到100分鐘以上，即可進行約會！這個巧妙的設定讓主持人驚呼「太厲害了」、「起雞皮疙瘩」！當天晚上，金善浩走進時間之房後，說出了一句讓所有人都屏住呼吸的話：「其實我原本就認識那個人，但她還記得我嗎？」原來這不只是八個陌生人的相遇，其中還隱藏著一段跨越病痛與時間的命運重逢，使不少觀眾不禁直呼，非常期待接下來的發展！

主持人李世榮感觸落淚。（公關提供）

崔叡娜自責患病成父母重擔

《我的剩餘戀愛》由演員李世榮、CNBLUE鄭容和、SEVENTEEN成員DK（李碩珉）以及歌手崔叡娜（YENA）擔任主持，其中崔叡娜的反應格外令人動容。她曾在童年時期罹患小兒淋巴癌，當演出者分享抗病經歷時，她起初只是靜靜聆聽，但有人談起生病期間家人的痛苦與煎熬時，她終於紅了眼眶：「我小時候也是小兒淋巴癌患者，所以對出演者們特別能感同身受。」她更在節目中公開談及自己的過去：「小時候一直看到父母、家人崩潰難過的樣子，從小就覺得很愧疚，好像一切都是我的錯，我很能理解他們是怎麼樣的心情。我的父母也因為醫藥費花了很多錢，他們為了我的醫藥費，必須賣很多紫菜飯卷賺錢，我小時候看了太多這種樣子，也會一直想起來。」那一瞬間，她不再只是觀察者，她曾是他們當中的一員，更能感同身受！

崔叡娜（YENA）（公關提供）

觀眾激讚節目溫暖有愛

《我的剩餘戀愛》播出前曾因題材引發討論，但製作團隊反覆強調：「這不是以抗病經歷為中心的節目，而是這些年輕人經歷過後，如何去愛、去生活的成長故事。」節目播出後，不少觀眾表示「比想像中更溫暖」、「眼淚流不停但還是想看下去」，八位參加者的自身經歷也告訴我們：即使曾經跌落谷底，依然有勇氣重新相信愛情、擁抱幸福，鼓勵所有曾經陷入迷惘的觀眾勇敢生活、放膽去愛。

金娜英（公關提供）