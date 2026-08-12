《我的荒糖戀愛》賀營炫耀醫生世家翻車　寫信道歉認祖上親日爭議

韓劇《鐵拳教育》中飾演主角「羅華振」未婚妻的女星賀營（或譯夏英）言論爆爭議，日前她登上KBS 2TV節目「屋塔房的問題兒童們」，分享家族「4代醫生世家」背景，透露曾祖父曾替高宗皇帝看診，沒想到節目播出後，曾祖父安相浩在日治時期的相關經歷被翻出，被指是「親日派」，引發眾網友議論紛紛。



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據悉，安相浩曾出現在1916年「大正親睦會」評議員名單中，該團體被認為與當時的親日勢力關係密切。賀營所屬公司起初否認相關說法，隔日則改口證實確有其名，並表示對於意外引發爭議，賀營本人目前「心情非常沉重」，並為造成社會及觀眾困擾致歉，承諾今後會以更加謹慎、謙遜的態度面對相關問題。

賀營在《鐵拳教育》裏飾演羅華振的未婚妻。（《鐵拳教育》劇照）

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然而，道歉並未讓風波立即平息。賀營出演的KBS 2TV「屋塔房的問題兒童們」相關集數，目前已在部分OTT及YouTube平台下架或轉為非公開；她為「Samsung Art TV」拍攝的廣告影片也有多支被設為非公開，服飾品牌「ARTIED」同樣將她去年拍攝的廣告影片撤下。此外，賀營原訂14日為新劇《我的荒糖戀愛》宣傳採訪，也因這場家族歷史爭議而取消。

面對爭議，歷史學者沈龍煥也出面提醒，不能僅憑「曾加入特定團體」就直接將一個人定性為親日派。他指出，若沒有明確的「親日協力行為」，單以團體成員身分下結論，恐怕過於武斷；同時也批評部分報導將單一學者的觀點擴大成「歷史學界定論」，容易讓事件失去應有的歷史脈絡。

賀營以手寫信道歉。（IG@havv_y）

對此，賀營12日以手寫信發聲道歉。她表示，近期得知曾祖父安相浩過去的相關行跡後，開始重新審視家族歷史，也坦言過去僅透過家人轉述，對曾祖父的人生只有片面的了解，卻曾在不同場合將曾祖父的事蹟當作家族榮耀分享，對此感到慚愧。

我反省自己在沒有正確認識韓國於日治時期所經歷的痛苦歷史之下，卻輕率地談論家族往事。

她也針對事件初期所屬公司曾出面否認一事致歉，坦言當時自己同樣沒有充分掌握事實，在未確認清楚的情況下，便讓公司對外發布「毫無事實根據」的說法，造成更大的混亂與傷害。

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