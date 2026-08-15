郭少芸辭高薪工作轉行演員陷無戲拍低谷　曾頹廢一年慘被男友分手

TVB前資深花旦郭少芸近日於社交平台上載影片，大方分享自己剛簽約TVB入行時的低谷經歷。她坦言當年風光轉行的背後，其實經歷過漫長的無戲可拍與嚴重迷茫期，不僅演藝事業一度停滯不前，更連帶影響到個人感情生活，揭開了演藝事業光鮮背後的心酸故事。

郭少芸分享自己剛簽約TVB入行時的低谷經歷。（IG@kwok_florence）

郭少芸辭高薪工作轉行遭母痛罵

郭少芸透露，當年自己毅然辭去月薪高達兩萬港元的寫字樓的秘書工作，轉行當月薪僅有六千港元的演員，此舉一度遭到母親狠狠痛罵。然而郭少芸在剛簽約TVB的第一年便陷入無戲可拍的困境，全年拍戲時間累計不足65天，剩餘300多天無事可做，只能與同期藝人整日打牌、昏睡消磨時間，長時間處於頹廢狀態，讓她陷入嚴重的自我懷疑，深感自己在虛度青春。

郭少芸辭高薪工作轉行遭母痛罵。（小紅書@郭少芸）

無戲可拍頹廢一年慘被男友分手

事業上的低潮連帶引發感情危機，郭少芸當時消沉、渾渾噩噩的生活狀態，讓當時的男友極度無法理解，甚至認為她「好吃懶做」，兩人最終以分手告終，事業失意疊加感情打擊，讓她那段日子過得格外難熬。

郭少芸無戲可拍頹廢一年慘被男友分手。（小紅書@郭少芸）

郭少芸無戲可拍頹廢一年慘被男友分手。（小紅書@郭少芸）

郭少芸憑秘書角色成功翻盤

面對低谷，郭少芸憑藉出演貼合自身氣質的「秘書」類角色一步步打破僵局，其幹練形象逐漸吸引不少導演注意，獲得越來越多出鏡機會，並在入行合約第二年成功拿到經典長篇劇集《真情》的固定角色，正式告別零散龍套與客串生涯。這個穩定的角色讓她確定自己能長期走演員這條路，郭少芸感慨表示，剛入行時的迷茫與掙扎是成長的必經階段，同時特別感恩當年願意給予她機會與戲份的劇組及導演，成就了今天的自己。

郭少芸憑秘書角色成功翻盤。（小紅書@郭少芸）