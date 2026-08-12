張穎穎狂爆前男友汪小菲醜聞　與朋友女兒裸聊偷食地產大佬女友

演藝圈的「毀滅式爆料」再掀驚天巨浪，8月12日汪小菲前女友張穎穎無預警連發數條動態，以「講個小故事」的冷諷語氣，將汪小菲徹底撕開。爆料內容極其不堪，不僅指控其在與徐熙媛（大S）婚姻存續期間的醜聞，更直指手中握有「5部手機」的致命鐵證，宣告要與對方「一齊死」。這場鋪天蓋地的爆料瞬間引爆全網，也讓汪小菲過去極力塑造的「深情前夫」、「好爸爸」人設徹底粉碎。

張穎穎狂爆汪小菲猛料。（微博@張穎穎YY）

汪小菲現任妻子馬筱梅。（IG@hsiaomei0718mandy）

爆大S在客廳 汪小菲在房間「三人行裸聊」

根據張穎穎的爆料細節，最令人震撼的莫過於汪小菲在與大S結婚第二年時的極端行徑。張穎穎指出，當時大S人就在家中的客廳，而汪小菲卻在房間內，與朋友的年輕女兒進行視頻裸聊，隨後該事件更演變成該女子及其閨蜜的「三人行」，聊天紀錄不堪入目。

不僅如此，張穎穎更加碼揭露汪小菲曾偷情其極力巴結的一位地產大佬的女友，時間長達兩年多。當被大佬當面質問時，他卻矢口否認，以「我怎麼可能幹這種事啊哥」誆騙過去。張穎穎直言，汪小菲頻繁飛台灣700多趟根本不是為了大S或工作，而是為了見各種女人，甚至內涵現任妻子馬筱梅（Mandy）對這些花邊「毫不在意」。

張穎穎連發多條動態狙擊汪小菲。（微博@張穎穎YY）

揭汪小菲有精神問題

除了感情上的不忠，張穎穎更公開指控汪小菲患有雙相情感障礙、狂躁症及臆想症，並稱自己過去四五年持續受到汪方的騷擾與精神折磨直言：「他不是人！是鬼！來索命的！」張穎穎表示，自己留存5部手機的證據純粹是為了「保命」，並冷笑表示自己「早已是廢墟，不怕失去什麼」，暗指目前釋出的不堪細節只是冰山一角。她同時狠酸汪家會趁這波熱度開直播帶貨，諷刺這是他們能撈到的「最後一波錢」。

面對如此具殺傷力且涉及道德底線的極端指控，以往脾氣火爆、動輒開直播怒罵的汪小菲，此次卻展現了極其罕見的「集體失聲」。截至目前，汪小菲本人、現任妻子馬筱梅以及向來戰力強大的張蘭均未敢公開作出任何正面回應。