Angelababy前師妹麥少瑜產女　為陳冠希兄弟潘世亨湊成「好」字

現年32歲的港英混血模特兒麥少瑜（Fiona McLeish），過去曾為名模熊黛林與Angelababy（楊穎）的同門師妹。近日她於社交平台親自公布喜訊，透露已順利平安產下第二胎女兒，與企業家丈夫潘世亨（Kevin Poon）正式湊成一個「好」字，升格為幸福的一家四口！喜訊傳出後，隨即引來大批圈中星級好友留言祝賀。

港英混血模特兒麥少瑜（Fiona McLeish）日前在IG公布誕女消息。（IG@fionamcl）

麥少瑜（Fiona McLeish）順利平安產下第二胎女兒。（IG@fionamcl）

醫院產後素顏照曝光

麥少瑜於昨日（8月11日）在社交平台上載了一輯於醫院拍攝的溫馨紀錄相片，並附上英文「Welcome to the world baby girl」，正式向廣大網民宣布愛女降臨人間。相片中的麥少瑜雖然未施脂粉，但產後精神狀態相當不俗。她躺在病床上溫柔地摟抱着剛出生的囡囡，身旁擺滿了親友送上的祝賀花束與氣球，畫面非常溫馨。

麥少瑜素顏出鏡抱住囡囡，畫面十分溫馨。（IG@fionamcl）

另一張相片則見到年僅5歲的大仔Calihan對新降生的妹妹充滿好奇與疼愛，特別在媽媽床上嘗試小心翼翼地抱起妹妹，舉止溫柔且極具哥哥風範。而老公潘世亨一手抱著正在甜睡的小公主，另一隻手則緊緊攬住大仔，臉上掛滿滿足與幸福的笑容。

麥少瑜老公潘世亨與大仔Calihan一同溫柔地凝望著家中的新成員，顯得非常好奇又愛護。（IG@fionamcl）

麥少瑜老公潘世亨一手抱着熟睡的女兒，另一隻手緊緊摟着大仔，臉上洋溢滿足又幸福的笑容。（IG@fionamcl）

麥少瑜亦大方分享了囡囡的近照，見到小公主五官輪廓十分深邃，完美繼承了父母的優良基因。喜訊發佈後，麥少瑜的留言區迅速被麥少瑜與潘世亨的龐大圈中好友陣容「洗版」，多位紅星與名模亦紛紛留言送上熱烈祝賀。

多位圈中好友留言為麥少瑜與潘世亨送上熱烈祝賀。（IG@fionamcl）

麥少瑜與潘世亨修成正果

擁有177cm高挑身型的麥少瑜為港英混血兒，父親為英國人。入行初期因與熊黛林及Angelababy（楊穎）隸屬同一間模特兒公司而備受注目。除了在模特兒界發光發亮外，她亦曾積極跨界參與影視演出，先後於2018年參演劇集《蝕日風暴》，以及於2019年在ViuTV劇集《婚內情》中亮相，展現多元潛力。

麥少瑜曾與熊黛林及Angelababy（楊穎）隸屬同一間模特兒公司。（IG@fionamcl）

在感情生活方面，麥少瑜與比自己年長13歲的陳冠希商業夥伴潘世亨相戀4年，兩人感情一直十分甜蜜，並於2020年攜手步入婚姻殿堂。翌年她順利誕下大仔Calihan，如今再喜添千金，順利集齊「仔女」雙全，正式升格為幸福的一家四口家庭！

潘世亨（Kevin）與麥少瑜（Fiona）2020年在香港註冊結緍。（IG@fionamcl）