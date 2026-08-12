熊黛林曬全家合照為百億老公郭可頌慶生　獲讚「嫁對人」幸福美滿

現年45歲的名模熊黛林日前於社交平台上載了一張一家四口的溫馨合照，為丈夫郭可頌慶祝生日，並以極簡而親切的六個字留言：「生日快樂！老公！」深情送上祝福。相片中並未見到昂貴奢侈的豪華盛大排場，坐在丈夫身旁的熊黛林笑意盈盈，蘋果肌飽滿，雙眸更透出難掩的幸福與光彩，渾身散發出被深愛與好好呵護的自在滿足感。

熊黛林甜曬一家四口低調慶生照。（IG@lynnx1010）

8歲雙胞胎女兒盡得父母優良基因

相片中另一大吸引網民目光的焦點，莫過於兩人年僅8歲多的雙胞胎女兒。兩姊妹當天穿上同款粉紅色T恤、綁著俐落馬尾，陪伴父母身邊一同切蛋糕慶生，可愛模樣極具治癒感。雖然兩姊妹是同胎出生，但長相特色與神韻卻截然不同，完美拆分了父母的優良基因——大女兒的輪廓與神韻酷似父親郭可頌，而小女兒的精緻五官則完全遺傳了媽媽熊黛林的模樣。雖然過去曾有討論指姊妹倆顏值存在差異，但隨著歲月增長，兩人漸漸長開，加上一雙吸睛的小長腿與可愛的氣質，讓大批網民紛紛感嘆基因的神奇。

熊黛林8歲雙胞胎女兒盡得父母優良基因，一個像爸一個像媽。（IG@lynnx1010）

郭可頌保養得宜唔似50歲

身為港星郭可盈的弟弟，郭可頌不僅接手了父輩的塑膠出口生意，身為家族企業接班人的他更擁有估值高達億級港幣的龐大身家。不過在這次慶生照片中，他僅穿着簡約洗練的素色T恤，整體精神狀態與穿搭極佳，俐落外型被粉絲大讚完全看不出已接近五十歲的真實年齡，被笑指是「年輕、帥氣與多金全佔齊」。除了事業有成，郭可頌私下更是出了名的寵妻狂魔，他不僅會專程為深愛榴蓮的熊黛林準備獨特的榴蓮造型生日蛋糕，更曾特意飛往杭州探望正忙於工作的妻子，將關懷體貼融入日常生活中。

郭可頌穿着簡約T恤，精神狀態極佳，俐落外型完全看不出已接近五十歲。（IG@lynnx1010）

熊黛林與郭可頌結婚多年以來，兩人的夫妻感情一直保持得十分穩定和睦。婚後的熊黛林用心經營家庭，在事業與育兒之間取得良好平衡，亦不時於網上分享溫馨的親子生活點滴，身為幸福感滿溢的豪門太太，45歲的熊黛林憑藉優雅的凍齡外表與良好的肌膚狀態，展現出踏實富足的人生近況，成為不少大眾眼中「嫁對人」的完美幸福範本。