倪晨曦越南峴港穿比堅尼大騷身材　網上買機場快證中伏險錯過航班

倪晨曦（Elva）2020年與金融才俊吳嘉釗結婚，婚後「四年抱三」先後誕下三名可愛兒子。日前，倪晨曦與家人飛赴越南峴港度假，在社交平台派福利大騷火辣比堅尼靚相。不過靚相背後，此行尾聲卻發生一段小插曲，倪晨曦自爆在網上購買機場快證遇上騙局，險錯過航班。



倪晨曦越南旅遊。（IG@misselvani）

峴港沙灘大騷比堅尼火辣靚身材

倪晨曦在IG上載多張性感泳照，相中她身穿紅白格仔比堅尼，頭戴鮮紅花朵，於海邊大晒纖腰與長腿。完全看不出她已是三子之母，少女感爆棚的逆天身材惹來網民暴動式派Like，紛紛留言激讚保養得宜、狀態極佳。

大騷身材。（IG@misselvani）

完全看不出是三字之母。（IG@misselvani）

一家五口好幸福。（IG@misselvani）

一家九口網購機場快證慘遭中伏

倪晨曦大派福利之餘，亦大爆今次「越南中伏」經歷。她透露今次一行9人去越南，因為帶住小朋友同行，為免排長龍，便預先上網購買機場安檢快證。她無奈還原事發經過：「我想說那麼多人過安檢和海關是需要很多時間，我就直接下單買了，然在離開Da Nang的前一天也確實收到了9個QR code，Email裡也寫了使用QR Code就是show給優先通道的人看，結果去到機場，QR code他們是不接受的！」

網上買機票中伏。（IG@misselvani）

遇騙局幸終趕及登機

倪晨曦憶述當時機場職員的反應：「他們一看我的QR code就說我被騙了。」幸好最後一行9人依然趕得及上飛機。她特意公開今次經歷警惕大眾，雖然回程搞出個大頭佛，但她仍保持樂觀心態發文總結：「雖然旅行尾聲發生了意想不到的事，但整趟旅程還是很開心的，每個人都玩的很盡興，曬到黑黝黝。」