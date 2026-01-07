女星前助理跳樓身亡　曾被指害工作室遇詐騙　後遭起底飽受網暴

時尚網紅莫莉（Molly）自《大學生了沒》出道，近年時常受邀出席國際時裝秀。莫莉的經紀人Henry 2025年11月10日發出聲明，控訴前助理請款疏失，導致莫莉的工作室遭遇詐騙，受到高額損害。



1月7日爆出莫莉的前助理因此飽受網友肉搜與霸凌，上個月底從5樓租屋處跳樓輕生。對此Henry也回應了。

去年Henry發聲明，指出前助理任職期間，曾以莫莉私人助理名義，向工作人員表示莫莉需要借用信用卡來支付費用、或請他人協助代墊匯款。

8月該名助理因未遵守團隊的請款流程，導致莫莉的個人工作室遇高額詐騙；指控那位助理離職後，多次以「律師」的名義私訊Henry，主張未領取到加班費。一連控訴，讓前助理遭到肉搜，想不開尋死。

根據《鏡週刊》報導，莫莉去年底自曝遭高額詐騙，她與經紀人Henry不但將責任全推給前助理，更要求簽下保密條款，不得對外聲張。

莫莉經紀人Henry事後卻發聲明公開指責前助理，前助理因此飽受網友肉搜與霸凌，上個月底從5樓租屋處跳樓輕生。對前助理輕生一事，莫莉的經紀人Henry表示，和前助理有簽署保密協議不便對外說明，但回應都已在當時的聲明稿中了。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】