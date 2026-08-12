薛凱琪45歲生日感性發文　推新歌大方自嘲平胸：加了8.11%的幽默

薛凱琪（Fiona）8月11日迎來45歲生日，於工作中度過的她特別發表新歌《自由的夜》作為生日禮物，並大方拿歌詞中的平胸自嘲加碼幽默感。面對20年前黃偉文為她寫下的經典名曲《給十年後的我》，45歲的薛凱琪重新回答歌詞提問，肯定表示近年所做的事能讓自己無悔驕傲，雖然成熟但初衷與性格刀鋒從未磨鈍，並將現階段的心態簡潔總結為「快樂」。她感性感謝黃偉文當年的提醒，並表示只要陪伴好父母與親友，每天都能過得像生日一樣充實自在。

薛凱琪迎來45歲生日。（IG@physit）

薛凱琪感性發文。（IG@physit）

除了感性抒發生日感言，她更特別推出新歌《自由的夜》作為給大家的生日回禮。歌詞中一句「還有我胸部有些扁平得幽默」展現其率真性格，她更在介紹新歌時不忘大方自嘲：「謝謝我的平胸，給這首歌的再加了8.11%的幽默！」對她而言，生日不單是個日子，更是提醒自己接下來每一天想如何度過、想成為怎樣的自己的重要契機。

她在介紹新歌《自由的夜》的最後，不忘自嘲：「謝謝我的平胸，給這首歌的再加了8.11%的幽默」！（IG@physit）

重答給十年後的我直言「快樂」

回想20年前收到由黃偉文填詞的經典歌曲《給十年後的我》，邁入45歲大關的Fiona選擇重新回答歌詞中的逐句提問，為現階段的人生作小結。被問到這10年來做過的事能否讓自己無悔驕傲？她肯定表示「能」；談到感情與成就時，她滿懷感激地表示：「一切非常不賴，感恩。」至於經過歲月洗禮後性格的稜角是否有磨平？她笑言：「偶然消失，但很快又生番出來。」她堅定表示自己成熟後依然保有格調與初衷，當初的刀鋒從未磨鈍，面對區區幾場成敗也能迅速收拾心情，並簡潔直白地總結目前的心態就是「快樂」。

此外，Fiona坦言平日只要有好好陪伴父母、深愛身邊親友，每天都可以過得像生日一樣開心。最後她亦特別標註填詞人黃偉文，感性感謝對方當年寫下這首寶貴的歌曲，讓她時刻銘記著「別太遲又十年後至想快樂嗎」，展現出45歲依然清醒、自在且充滿正能量的生活態度。

薛凱琪表示要珍惜眼前人，不再把快樂寄託或延遲於未來的「下一個十年」。（IG@physit）