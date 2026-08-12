黃又南泰國賽車勇奪冠軍　轉型車界KOL圓夢重申絕不放棄拍戲

現年43歲的黃又南近年因為電影巿道大環境而轉為「車界KOL」，除了考獲大量職業車牌經營網上頻道《暴走Joke》成功外，他於2025年首戰賽車，今年中旬赴湖南參賽，剛過去的周末，他更獲車隊邀請赴泰國 Kaeng Krachan Circuit 賽車場參加Racing Car Thailand比賽，一舉摘下冠軍。

黃又南近日赴泰國 Kaeng Krachan Circuit 賽車場參加Racing Car Thailand比賽，並一舉摘下冠軍。（IG@wongyounam）

黃又南近日赴泰國 Kaeng Krachan Circuit 賽車場參加 Racing Car Thailand 比賽，並且一舉摘下冠軍。（IG@wongyounam）

靠家用Simulator苦練圓夢

又南參加的比賽雖屬業餘/半職業組別，但能在正式國際標準賽道、高溫高壓及強敵環伺下奪冠，絕非僥倖。他回港後就接受了雷霆881商業一台節目《1圈圈》訪問，他說：「心情算平靜了，主要是自己興趣，今次係第一次幫一個車隊去比賽，所以係好開心。」原來因為香港沒地方練習賽車，又南今次出發前只能在家中練習，「我淨係可以喺屋企啲simulator嗰度搵個場嚟練，現場先試到囉。但之前我之前當然有喺譬如喺內地啊，好多唔同賽車場都有比賽過。」

黃又南回港接受雷霆881商業一台節目《1圈圈》訪問。（官方提供圖片）

又南稱今次出發前只能在家中用simulator練習。（IG@wongyounam）

今年中，又南於湖南作賽時曾發生意外，為了不再讓母親擔心，他這回更邀母親隨團出發，讓媽咪安心陪他比賽，「係洗佢腦，等佢覺得賽車其實都好安全嘅，因為而家啲 gear真係好好。」不過，賽車手講求體能，加上比賽於泰國地區加上夏天高溫，又南賽前在港進行過不少體能訓練，「車內四十幾，加埋啲衫應該有熱成五十幾度，事前香港都需要練跑，又要練頸部肌肉申展。」

黃又南稱當日的整體體感溫度隨時高達五十多度。（IG@wongyounam）

練習賽意外幸獲技師通宵修復

又南的社交網上，亦上載了一條彷似賽車意外的片段，他解釋說：「其實是前一日練習試場地片，始終廿幾三十架車一齊就比賽，好容易會有碰撞，個意外但係好安全嘅，亦好多謝班技師，成晚通宵同我砌翻成架車，好在練習媽咪唔在場咋！」

黃又南亦上載了一條彷似賽車意外的片段。（IG@wongyounam）

事實上，又南一直恨演賽車手，他亦曾參演賽車電影，但他慨嘆與賽車手角色一直無緣，「演過一部戲係講賽車，但我角色原來只係話我改車好勁。」至於有否幻想過自己賽車終極目會像《F1》裏的Brad Pitt？「現實唔得啦，我哋呢啲好老㗎啦，好多知名外國車手，五、六歲已經開始去練職業賽車，今次我已經係算圓夢啦！」

黃又南一直渴望飾演賽車手。（IG@wongyounam）

重申「演員永遠係人生首位」

無論做KOL或賽車又多成功，又南重申演員才是他人生首位，「我冇戲拍嘅時候，真係可以嘅話，先至去比賽。我同經理人講，我好清醒嘅，我話我唔係走歪一條路。因為呢段時間，真係冇戲拍喎，咁我先至會去囉。但係一有嘢做，我就會即刻真係全情投入返自己中意嘅電影。」