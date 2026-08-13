林曉峰22歲大仔林寶形象180度大變　穿緊身衫擺嫵媚造型真認唔出

撰文：小白
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資深藝人林曉峰（阿Lo）與前妻康子妮（現名康滎舫）於2020年兩人突然宣布離婚，雖然夫妻緣盡，但他們的一對寶貝仔仔，林寶與林熙亦明白和尊重父母的選擇，相當懂事。其中22歲長子林寶近年憑藉超過180cm的高大身材、亮眼外型以及一頭招牌長髮備受關注，更曾被指擁有鄭伊健與丁子朗的影子，星味十足。最近林寶於個人社交平台上載了一組全新近照，其形象產生了180度的大轉變，隨即引來廣大網民熱烈圍觀。

15歲時的林寶高大靚仔，已高過爸爸媽媽。（IG圖片／Ahlo）
林寶外型出眾與媽媽康子妮的合影。（小紅書圖片）

林寶穿超緊身衣擺嫵媚姿態

從林寶分享的最新近照可見，其身型相比起去年明顯瘦削不少，他身穿一件灰色超緊身上衣配搭黑色緊身褲，極度貼身的剪裁突顯出纖細無贅肉的身材線條。留著中分及肩長髮的他，於鏡頭前自拍時擺出帶有幾分嫵媚的神情與肢體語言，散發出濃厚的gender-neutral（中性）美感。

林寶近日上傳了一張充滿gender-neutral（中性）美感自拍相。（IG圖片）

這種帶有幾分柔美色彩的全新風格，讓不少看慣林寶陽光型男形象的網民大感吃驚。留言區紛紛表示難以置信，更有網民直接提出質疑，指他似乎愛上了「女裝打扮」，與過去跟父母合照時的粗獷Manly形象大相逕庭。

林寶最近似乎愛上了「女裝打扮」。（IG圖片）

昔日逾180cm陽光型男

回顧林寶過去的相片，其造型與氣場確實與現在截然不同，在今年2月媽媽康子妮分享的合照中，身高逾180cm的林寶將媽媽溫柔地環抱在懷中，當時雖留長髮但依然Man爆，被大讚極具馮德倫與彭于晏的型男風範。早年他與父親林曉峰一同出席時裝公開活動時，以一身全黑俐落造型配搭旁分髮型亮相，展現出冷酷的模特兒氣場，獲不少大眾看好具備入行條件。

林曉峰林寶父子二人一起參加時裝騷。（小紅書圖片）

林寶早前於日本名古屋攻讀商科並已順利畢業。雖然父母林曉峰與康子妮已經離異各自生活，但二人依然對這位大仔寵愛有加，而林寶亦與父母雙方均保持著極佳且緊密的互動關係。

林寶高大俊朗。（小紅書圖片）
網民曾洗版留言盛讚林寶好靚仔。（小紅書圖片）
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