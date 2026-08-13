BTS V右耳聽力僅30%當兵期間一度惡化 　與柾國健身遭20狂粉包圍

韓國天團BTS（防彈少年團）成員V（金泰亨）近日開直播，不但自爆右耳聽力僅剩30%令大批ARMY（粉絲暱稱）心痛，更透露與隊友Jung Kook（田柾國）在酒店半夜健身時，慘遭約20名狂迷包圍的驚險經歷，引發網民熱烈討論。



BTS V和柾國直播。（Weverse截圖）

金泰亨突爆右耳聽力僅剩三成

BTS日前於美國巴爾的摩順利完成演唱會後，成員V與柾國特別開啟直播與粉絲交流。期間V首度公開病情，坦言自己右耳聽力早在約兩年半前已出現異樣，目前聽力僅剩三成。他親自透露狀況：「以前從來沒跟ARMY提過，大概兩年半了吧？耳朵變得不太好了。」「所以一直在堅持吃藥。」

V自爆右耳聽力僅剩30%（Weverse截圖）

服役期間病情惡化竟靠意志力硬撐

曾在特殊任務隊（SDT）服役的V，坦承在軍中期間病情有所加重。他回憶起當時的情況說：「不過其實這也是在部隊裡變嚴重之後，大家都聚在一起鍛鍊嘛，就說是意志力的問題。從那之後我就被催眠了，就把它當成是意志力的問題了……」幸好他隨後派定心丸，表示目前已積極求醫：「我有在努力去醫院治療。」不少網民對於V聽力受損仍敬業演出感到無比心痛，期盼他能多加休息並早日康復。

V曾在特殊任務隊（SDT）服役。（IG@thv）

與柾國半夜健身遭20名狂迷包圍

除了健康狀況惹人憂心，V與柾國在北美巡迴演出期間更遇上恐怖的粉絲包圍事件。兩人半夜前往酒店健身房運動時，竟遭約20名極端粉絲瘋狂包圍。一向脾氣溫和的V對此亦罕有變臉，希望狂迷能給予基本尊重，直言「尊重一下私生活好嗎」。事件曝光後令一眾粉絲震怒，強烈呼籲外界停止侵犯偶像的私人空間。