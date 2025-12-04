周杰倫患強直性脊柱炎　健身教練揭其苦況：曾痛到無法穿鞋需人扶

健身教練浩克爸爸（陳弘璟）與金曲天王周杰倫共同經營「正能量Fitness健身工作室」。



同時身為周杰倫御用健身教練的他也透露周杰倫長期患有「強直性脊柱炎」，坦言曾親眼看過痛苦症狀發作。浩克爸爸進一步分享，現在周杰倫的運動重心都在打網球，自己也在慢慢跟進，但能力還不及周杰倫。

周杰倫御用健身教練浩克爸爸陳弘璟（Instagram@hulk770408）

周杰倫是浩克爸爸的「大貴人」

根據《三立新聞網》報導，浩克爸爸直言如今經營9年的健身房在疫情期間生意慘淡，目前每月營業額正在努力打平中，課程也主要以小班制方式節省開支。談到周杰倫時，他感激的說周杰倫是他「生命中的貴人」，除了增加自己的曝光機會，就連能夠成家立業都是受到他的激勵。

周杰倫患強直性脊柱炎 浩克爸爸：痛到需攙扶

浩克爸爸提及周杰倫對自己的恩惠非常多，不僅是在MV讓他客串演出，更獲得在演唱會台上舉啞鈴的機會，結婚時也請他到英國當伴郎。自己與周杰倫的緣分，是因為藝人劉畊宏牽線，才成為他的健身教練。他指出，周杰倫長期患有強直性脊柱炎，曾經發作痛到無法行走，連鞋子都穿不了，還需要攙扶。浩克爸爸說自己會在訓練前替他特別注重暖身，在不發作前提下，幫周杰倫增加肌力、訓練體態。

周杰倫（Instagram@jaychou）

根據台灣中央研究院資料，強直性脊柱炎是脊椎關節的慢性發炎疾病，患者的肌腱和韌帶連接處會開始增生贅骨，使脊椎互相沾黏失去柔軟度，最後嚴重僵化如一根竹竿。目前治療強直性脊柱炎以使用抗發炎藥物為主，僅能治標不治本，醫學專家仍在尋找有效阻止贅骨生成的方法。

周杰倫時常在社群更新一家打網球的動態，連自己的兒子羅密歐都是小小網球高手。浩克爸爸說周杰倫最近的運動重心放在網球，自己最近也開始練習，但笑稱還不如周杰倫的厲害。

