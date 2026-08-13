昆凌33歲生日周杰倫高調放閃　燭光晚宴告白「永遠愛妳」粉碎謠言

天王周杰倫（Jay）與妻子昆凌結婚 11 年，兩人感情依舊甜如蜜，且生活儀式感滿滿！



8月12日迎來昆凌33歲生日，周杰倫一早便在社群平台高調預告「今天要好好慶祝一下」，到了晚上果然兌現承諾，精心安排浪漫燭光晚餐與小型樂隊現場演奏，將愛妻寵成全天下最幸福的女人，甜蜜放閃震撼全網！

周杰倫為愛妻昆凌慶祝33歲生日。（Instagram@hannah_quinlivan）

「永遠愛妳」深情告白！周杰倫燭光派對打造超甜驚喜

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奉行「Happy wife, Happy life」婚姻生存法則的周杰倫，隨後也在IG上傳慶生合照，並感性寫下：

親愛的，為妳準備了一個小小的生日驚喜，希望妳喜歡。生日快樂！願妳永遠快樂、健康、笑容常在。永遠愛妳。

昆凌也在限時動態中分享踏入派對現場的雀躍心情，並在晚餐後對周杰倫甜喊：「謝謝你為我準備的這一切。」夫妻倆的深情互動閃瞎無數網友。

包場、遊艇到楚門的世界！歷年慶生花招百出粉碎烏龍謠言

回顧往年，周杰倫為昆凌慶生總是驚喜不斷，從餐廳包場、奢華遊艇派對，到發揮創意找來好友充當臨演上演《楚門的世界》，每一次都把驚喜做到極致，將婚後的生活過得比偶像劇還浪漫。先前周杰倫曾遭內地狗仔影射有私生子的烏龍傳聞，如今周杰倫以實際行動高調寵妻放閃，不僅展現家庭生活極其和睦，也讓不實謠言瞬間不攻自破！

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