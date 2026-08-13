TWICE彩瑛宣布離開14年JYP　成立個人工作室：TWICE永遠是我的根

韓國人氣女團TWICE繼成員定延告別JYP娛樂後，成員彩瑛於今日（8月13日）亦透過個人社交平台發佈親筆手寫信，宣佈結束與JYP長達14年的合約關係，正式離巢單飛。



彩瑛在JYP娛樂14年。（IG@chaeyo.0）

親筆信震撼告別14年舊東家

彩瑛在個人社交平台發佈親筆信，向粉絲感性告白：「大家好，我是彩瑛。我想第一時間親自把關於我的消息告訴一直陪伴在我身邊、像家人一樣的ONCE。」她表達了對公司及隊友的謝意：「想向這14年來一直支持、相信並陪伴著這個調皮女孩的JYP公司所有工作人員，以及TWICE團隊說聲謝謝。也想對一直在我身邊堅定地支持我、給予我力量的成員們說，謝謝你們，我愛你們！」

彩瑛親筆信宣佈離開JYP。（IG@chaeyo.0）

創立工作室強調團魂，承諾團體活動不變

對於未來的個人規劃，彩瑛透露將設立個人工作室「LIL FANTASY」展開獨立音樂之旅：「我想在屬於我自己的『LIL FANTASY』世界裡，創造屬於自己的音樂活動與音樂旅程。」她同時給廣大ONCE注入定心丸，強調：「最重要的是，我也想告訴大家，TWICE 的活動不會有任何改變，我依然會繼續作為TWICE成員開展活動。」並溫情告白：「TWICE永遠是我的根。」

韓國人氣女團TWICE。（IG@twicetagram）

網民力撐個人發展，深信團魂依舊

彩瑛離巢消息曝光後，大量網民與粉絲紛紛送上祝福，認為彩瑛過去在《LIL FANTASY vol.1》展現出極強的個人音樂才華，自立門戶將有更大自由度：「尊重彩瑛的選擇，可以放開手腳做自己想做的音樂！」、「只要TWICE不解散就全力支持！」亦有網民大讚彩瑛「TWICE永遠都是我的根」這句話展現滿滿團魂，對TWICE未來的團體活動依然充滿信心。