「玻璃朱」朱庭萱加盟盈立證券　曾以「紅背心」身份投身證券行

香港飲食界 KOL「玻璃朱」朱庭萱（Bonnie）近年積極開拓多元出路，繼去年北上進修外交國情後，近日再下一城，宣布加盟港資券商盈立證券出任研究部董事，消息一出隨即引發網絡熱議！



朱庭萱加盟港資券商盈立證券出任研究部董事。（IG@chubonnie）

朱庭萱高調宣佈加盟盈立證券

現年51歲的朱庭萱近日在社交平台高調宣布加盟盈立證券，正式跨界挑戰財經高管職位。消息公佈後，大批網民讚她「財智雙全」，並留言送上祝福：「祝工作順利，努力加油！」更有不少股民趁機開玩笑，在留言中要求：「比D貼士好喎！」期待這位新上任的研究部董事指點迷津。

朱庭萱高調宣佈加盟盈立證券。（IG@chubonnie）

朱庭萱曾是「紅背心」出身

雖然大眾對朱庭萱的印象多停留在飲食作家、烹飪節目主持及建制派KOL，但翻查其社交平台紀錄，她其實在金融界資歷深厚。她曾在2018年發文透露，自己早在1995年就以出市代表「紅背心」身份在證券行打滾，是名副其實的「紅背心出身」。她亦曾貼出出席「金利豐證券」25周年酒會的照片，並再次穿上標誌性的紅背心祝賀公司，反映她早年極可能曾任職於金利豐證券，與金融圈結緣已久。

朱庭萱發文透露曾以「紅背心」身份在證券行打滾。（IG@chubonnie）

朱庭萱與黃宗澤曾譜「姊弟戀」

除了職場表現吸睛，朱庭萱的感情生活同樣是網民熱議的焦點。她最為人津津樂道的是曾與無綫（TVB）當家小生黃宗澤有過一段轟動一時的「姊弟戀」。朱庭萱曾自爆與黃宗澤拍拖五個月，稱被對方傷得很深，又嫌黃宗澤未能給予安全感，兩人最終分手收場；而黃宗澤曾受訪劃清界線。朱庭萱目前是一名單親媽媽，獨力撫養兒子。