麥明詩罕曬泳裝產後身段Fit到爆　囝囝化身小暖男主動幫忙推行李

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與機師老公盛勁為（Keith）結婚兩年，仔仔至今已1歲大，而麥明詩亦轉型為商界女強人，與演藝界雙向發展，亦不時與圈中人聚會，且出入上流社會。近日麥明詩趁空檔來一趟快閃旅行，在社交媒體分享多張旅行照片，惹來網民熱烈討論。



超幸福的一家三口。（IG@louisa_mak）

機師基因盡現

麥明詩昨日（12日）在社交媒體分享旅行點滴，笑言是「快閃 summer trip」。照片中，1歲大的囝囝在機場出發時已表現興奮，整個人貼在落地玻璃前凝望飛機，似乎深受機師爸爸盛勁為基因薰陶；到達目的地後，可愛的囝囝更主動幫忙推行李箱，乖巧模樣融化不少網民。

睇飛機。（IG@louisa_mak）

真係小暖男。（IG@louisa_mak）

產後身材Fit爆

換上度假模式的麥明詩更化身「辣媽」，穿上一件紫色花紋一件頭泳衣，紮起雙辮、少女味濃郁！她不僅與囝囝在沙灘傘下溫馨玩沙，更落水暢泳大騷迷人香肩與若隱若現的美腿。產後的身形依然Fit到爆，線條極佳，完全看不出已經升格為人母！

身材依然Fit到漏。（IG@louisa_mak）

少女味十足。（IG@louisa_mak）

精打細算住平價酒店

雖然麥明詩未有公開旅遊地點，但有眼尖網民憑藉相片中的背景推測是台灣墾丁，而她今次入住的酒店最平房價只需約1,341港元起，部分房價更包兩餐。向來以精打細算見稱的麥明詩，連去旅行都貫徹「精明消費」心態，育兒風格貼地又知性。