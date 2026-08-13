內地網紅嫌倫敦地鐵污糟　黃秋生嘲「土包」被反擊教訓學藝先做人

近日有內地網紅拍片分享乘搭倫敦地鐵的經歷，直指車廂環境惡劣，結果竟引出影帝黃秋生連環留言狙擊，惹來網上極大迴響。



網紅嫌倫敦地鐵污糟遭黃秋生嘲「土包」。（葉志明 攝）

影帝黃秋生連環發炮嘲諷事主土包

內地網紅「roxycatsis貓姐」早前上載短片，記錄倫敦地鐵的真實情況。她在片中大呻車廂內的布座椅滿佈各種污漬及皮屑，直呼：「寧願站到累死，也不會坐下」。影片引起不少有海外生活經驗的網民共鳴，認為設施老化是客觀事實。

誰知影片竟引來黃秋生親自留言，接連發炮狂寸事主！他留言先指對方：「土包就是土包，只會去窮區，誰叫妳坐這條線?」，之後再補充：「Great Britain的Great，不是大的意思，是好的意思」，更「好心」叫對方：「學好英文」，言辭極具挑釁意味，令一眾網民嘩然。

黃秋生批評博主「土包、誰叫你去窮區」。（網絡圖片）

黃秋生其後在相關討論中接連留言。（影片截圖）

網紅拍片大反擊勸影帝學藝先做人

該網紅起初未認出對方，其後才發現留言者竟是影帝黃秋生。她隨即拍片反擊，澄清自己乘搭的北線（Northern Line）乘客平均薪資在倫敦位列前三，絕非窮區，強調地鐵線路無分貴賤，反問：「窮人為什麼不能坐乾淨的地鐵」，更反勸黃秋生：「學藝先做人」。事件發酵後大批網民聲援事主，而黃秋生已刪走相關留言，並關閉自己的IG留言區。

該網紅起初未能認出黃秋生留言，其後才發現是對方。（影片截圖）

該網紅隨即拍片反擊，指出黃秋生的評論不實。（影片截圖）