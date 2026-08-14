47歲陳喬恩曬逆生長美照　短瀏海撞臉「陳欣怡」　IG親揭減肥秘訣

47歲「偶像劇女王」陳喬恩日前出席雜誌時尚晚宴，她也在社群平台曬出一系列美照，黑色大波浪長髮搭配同色禮服，展現出姣好身材。貼文曝光後，吸引超過3000名粉絲按讚，直呼「完全逆生長！這不科學」。



47歲陳喬恩曬一系列美照 粉絲直呼：完全逆生長！

陳喬恩8月13日在Instagram上分享一系列美照，從中可見她一襲黑色長髮，搭配大紅色口紅，身穿一襲黑色平口長禮服，剪裁緊貼身形，展現出姣好身材，頸間還戴有鑽石項鍊，在燈光的照射下顯得閃閃發光，整套造型優雅又不失性感。

47歲女星陳喬恩日前出席晚宴，她在IG曬出一系列美照。（Instagram@iam_joechen）

47歲陳喬恩IG曬出一系列美照 粉絲狂讚直呼「完全逆生長！這不科學」：

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貼文曝光後，瞬間在網路上引發熱議，不少粉絲紛紛留言大讚她保養得宜：

「姐你美到我的午餐都不香了」

「姊姊的A4腰又重出江湖了」

「完全逆生長！這不科學」

「身材也太好了吧！！！」

「怎麼感覺姊姊每隔一段時間就會年輕一點啊！」



網大讚陳喬恩「短瀏海」造型 求維持身材秘訣釣本尊回覆

更有眼尖的網友發現，陳喬恩疑似剪了短瀏海：

「瀏海很好看！」

「哇！瀏海越來越適合喬恩姐姐了」



還有人看到這個髮型想起了她過去在電視劇《命中注定我愛你》中飾演的陳欣怡：

這個瀏海有點夢回陳欣怡時期了。

陳喬恩（右）在電視劇《命中注定我愛你》飾「陳欣怡」（《命中注定我愛你》劇照）

除此之外，先前才與老公到韓國旅遊的陳喬恩，如今回台參加活動依然保持好身材，也讓網友好奇：「怎麼可以在韓國吃了這麼多都不胖？求秘訣」。她也親自在底下回覆，表示：

回來一個禮拜都是高蛋白食物，加上有去健身房。

也讓粉絲大讚美女都是自律出來的。

網民求陳喬恩維持身材秘訣，竟獲本尊親自回覆教路（Instagram@iam_joechen）

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