陳喬恩愛情哲學｜上相親節目「找到老公」　不敢前進愛情就不會來

日前，陳喬恩和丈夫曾偉昌官宣參加明星夫妻共創摯愛舞台真人秀節目《天聲一對》，節目組將會邀請六對明星夫妻入住「摯愛村」，通過五輪競演舞台和一場「摯愛演唱會」來爭奪年度稱號。節目將會結合舞台表演和真實生活記錄，來展示明星夫妻的日常相處細節，通過共同努力合體完成舞台呈現。



在《天聲一對》的節目推介會上，陳喬恩走心談到自己這輩子最勇敢的事就是參加相親節目，遇到了現在的老公曾偉昌！

陳喬恩和老公曾偉昌！（天聲一對@微博）

陳喬恩笑稱大家應該都知道，她現在的老公是在節目上「找來的」，她也大談自己當初決定在節目裏找戀愛對象的契機，原來是某天她忽然覺得自己也許是時候踏出第一步，去尋找那個一直沒有出現的人，「他如果不出現的話，那我只好自己去找了」。

渴望愛情的她，克服自己內心的猶豫和膽怯，主動參加節目去尋找那個「對的人」，決定敞開心扉勇敢愛一次，也是因為她這個勇敢的決定，讓她遇見了她如今的老公曾偉昌，從戀愛到結婚她獲得肆意自在，被老公寵上天的她如今回憶起兩人的過往也忍不住感慨：我們願意打開我們的心跟對方相處，去感受對方的靈魂，這也算是我這輩子做過最勇敢的事。

陳喬恩也在節目裏呼籲大家可以勇敢一點去尋找愛：

如果你永遠都是不敢去愛，不敢前進那一步的話，你的愛情就不會來啊。

事實證明，陳喬恩的勇敢最後也令她收穫了她想要的愛情，在《天聲一對》的節目採訪裏，陳喬恩在節目上霸氣側漏放話「敢忤逆我的話你就死定了」，而她之所以敢這麼說，也是因為曾偉昌給她的底氣，從認識的第一天直到現在，他對她永遠是無底線的包容，給她滿滿的安全感。

當他們被問到在婚姻中對於他們的「年齡差」會感覺壓力嗎？曾偉昌的回答是「有壓力，她好像小朋友」，逗得陳喬恩開懷大笑，在他們身上大家真的看見了「她在鬧他在笑」最美好的愛情模樣！

