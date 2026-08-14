內田理央談人生轉捩點　7年前收養流浪貓「才真正知道什麼是愛」

內田理央與渡邊圭祐共同主演、friDay影音同步跟播的夏季檔日劇「我明明殺了老公」，劇中內田理央因丈夫出軌走上復仇之路，更意外陷入死亡後重新來過的循環。被問到現實中改變自己人生的轉捩點，內田理央透露，大約7年前因緣際會收養一隻流浪貓，這段相遇也成為她人生的重要轉捩點。



《我明明殺了老公》改編自赤石真菜創作的直式漫畫，集結出軌、復仇、殺人與時光倒流，內田理央看完原作也驚呼：「原來可以一次放進這麼多元素！」最讓她傷腦筋的則是時光倒流，同一場景可能出現在不同次循環，拍攝時卻完全打散順序。有時工作人員突然說「接下來拍第3次」，內田理央還得回想「現在是什麼狀態？這中間發生過什麼？」笑稱全劇組每天都讓「腦袋全速運轉」。

內田理央（Instagram@rio_uchida）

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談到愛貓，內田理央透露，過去幾乎沒有養寵物的經驗：

是遇到現在這隻貓之後，我才真正知道什麼是愛。

她笑說，以前當然也覺得自己心裡有愛，但現在回頭看，「那時候的愛好像只是很小的愛，現在則有了很大的愛」，也很慶幸當初能夠遇見牠。

如果真的能像劇中一樣回到過去，內田理央最想回到國中時期「好好擦防曬」。她透露，自己當年沒有擦防曬的習慣，沒想到過了30歲開始感受到影響，忍不住笑說：

如果那時候有好好擦，現在這些斑、這些痣，說不定就不會出現了。

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