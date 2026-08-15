趙露思復工卡關？原定8月進組　傳因拒簽「附加協議」遭劇組退貨

內地女星趙露思因罹患抑鬱症暫停拍戲將近20個月，她4月出席公開活動時曾親口證實2026年夏天重返劇組。然而，原定8月進組拍攝新劇的計劃卻傳出卡關。



趙露思4月出席活動時，曾含淚感謝粉絲10年來的不離不棄，並透露自己夏季狀態較好，預告將在夏天復工，期望接演能傳遞「女性心態與生活方式」的作品。當時業內盛傳她將主演改編自亦舒小說的新劇《要多美麗就多美麗》，男主角甚至鎖定了曾與她合作過電影的男星許凱。不過，目前許凱方已明確否認接演。

趙露思（微博@趙露思工作室官微）

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趙露思在7月21日的最新直播中坦言，原本確實計劃8月進組，但至今仍未收到修改完成的完整劇本，因此無法確定最終的開機時間。

趙露思遲遲未能進組，再度引發外界揣測。有傳她被多個劇組「退貨」，另有消息傳出，近期願意與趙露思對接的劇組都提出了一項附加條件：要求藝人提前簽署一份「風險責任書」。根據協議規定，一旦因為藝人個人因素導致拍攝中斷或停工，所有經濟損失將由藝人全權承擔。據傳，趙露思方始終不願簽署這類協議，導致她手上的影視邀約接連落空。

針對各種傳聞，趙露思的工作室尚未作出回應。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】