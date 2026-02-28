趙露思開Live直言再出錯這輩子不拍戲！因沒劇拍被傳只能執二攤？

內地95花趙露思近年憑《許我耀眼》、《星漢燦爛》等熱門劇集迅速躋身頂流行列，自但去年底起，她暫時沒有新劇開拍，引發粉絲們的擔憂與焦慮。不過，趙露思雖然處於休息階段，人氣絲毫未見下滑，反而維持高位，成為各大品牌爭相合作的對象。趙露思日前在過年期間的直播中更首度回應「不拍劇」原因，直言若再出錯此生不拍戲！



內地當紅小花趙露思去年憑藉主演劇集《許我耀眼》人氣再創高峰。（許我耀眼官微）

趙露思近日被網民拍到在海南街頭擺攤。（微博圖片）

趙露思春節開Live坦言拍戲不易

在春節期間的直播中，網民頻頻追問趙露思何時重返劇組。她語氣誠懇地回應：「拍戲其實沒有大家想像中那麼簡單。」她進一步解釋，現階段正專注於劇本的深入修改與完善，對每一個作品的挑選都極其認真慎重。

趙露思開Live回應沒劇拍：「拍戲其實沒有大家想像中那麼簡單。」（抖音＠趙露思）

趙露思坦言：「如果我很著急地進了一個劇組，結果各方面又出問題，我真的受不了，我這輩子將不會再拍戲。」。她強調，過去曾有過類似遺憾，因此今次寧願步伐放緩，也要保證下一部作品的整體質量，讓不少粉絲既感到心疼。

趙露思直言，如果匆忙接下一個項目，結果各方面出現問題，她會難以承受，甚至「這輩子將不會再拍戲」。（抖音＠趙露思）

品牌合作再創佳績 新劇傳聞不斷

聯合利華（Unilever）旗下品牌OLLY早前正式宣布趙露思成為其全球代言人。消息公布後短短兩天，OLLY在抖音平台的銷售額即突破千萬，銷量更急升三至四倍，證明趙露思的商業價值依然強勁，廣告商對她的青睞有增無減。

聯合利華（Unilever）旗下品牌OLLY早前正式宣布趙露思成為其全球代言人。（微博＠OLLY官方）

之前外界盛傳趙露思將出演《百妖譜》，但後否認了。（微博＠愛奇藝）

之前外界盛傳趙露思將出演《百妖譜》及《玫玉》，但後續這些消息接連被否認。近日又有新傳聞指出，古裝劇《宴三合》有意邀請她擔任女主角。據悉，該劇原本計劃由劉亦菲出演女主，但因男主角人選尚未敲定，劉亦菲最終未接下邀約，劇方轉而考慮趙露思。另外，男二角色已確定由劉宇寧出演。若此消息成真，這將是趙露思與劉宇寧的第三次合作，因此也引發粉絲熱烈期待。

劉亦菲（微博＠劉亦菲）