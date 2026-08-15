57歲張可頤素顏遊大馬難掩氣質　驚現「樹根手」健康惹關注

現年57歲的前TVB當家花旦張可頤（Maggie），昔日曾主演《金枝慾孽》、《難兄難弟》及《九五至尊》等多部膾炙人口的經典劇集。近年她大幅減產，鮮少於幕前露面，讓不少忠實劇迷相當懷念。不過最近她突然在社交平台活躍起來，更罕有地更新小紅書，分享前往馬來西亞檳城旅遊的悠閒靚相，引來大批網民關注與關心。



張可頤（Maggie）近日前往馬來西亞檳城旅遊。（小紅書圖片）

張可頤與朋友在海邊沙灘合照。（小紅書圖片）

張可頤樸素打扮難掩淡雅貴氣

相片中的張可頤打扮極為樸素低調，僅頭戴棒球帽、身穿簡單的白色T恤在公園裏輕鬆自拍。雖然已年過半百，但她保養得宜，身上依然散發出一份自然淡雅的獨特貴氣。

張可頤還更新了小紅書頭像，戴上棒球帽的她臉上始終掛著燦爛的笑容。（小紅書圖片）

從張可頤分享的點滴可見，此趟檳城之旅她玩得相當盡興，無論是在著名的「愛情巷」散步，還是在海灘邊欣賞煙花與精彩的火舞表演，臉上始終掛著燦爛愜意的笑容。張可頤隨性穿梭於異國街頭，展現出遠離工作塵囂後的放鬆與快樂。

張可頤前往檳城著名的「愛情巷」散步。（小紅書圖片）

張可頤還在海灘邊欣賞煙花與精彩的火舞表演。（小紅書圖片）

張可頤展現出遠離工作塵囂後的放鬆與快樂。（小紅書圖片）

極度纖瘦身形驚現「樹根手」

然而，在一輯於在地麵包店挑選西餅甜品的相片中，網民的焦點卻落在她過於纖瘦的體態上。當張可頤彎腰挑選蛋糕時，其手臂與手背上的青筋顯得相當暴現，一雙突兀的「樹根手」分外顯眼。

當張可頤彎腰挑選蛋糕時，她那一雙突兀的「樹根手」分外顯眼。（小紅書圖片）

事實上，張可頤過去曾因患上甲狀腺功能亢進（甲亢），導致身形及樣貌一度出現浮腫，當時她被迫全面停工休養，期間更一度患上輕度抑鬱。雖然如今身體已日漸康復，但她的一舉一動依然牽動著廣大粉絲的心。看到她如今精神煥發、走過健康低谷並熱情享受生活，不少粉絲也紛紛留言送上祝福，希望她能繼續保持好心情。

張可頤過去曾因患上甲狀腺功能亢進（甲亢）。（資料圖片）