王馨平爆哥哥陳山河「身體微恙」　6歲遭母親遺落律師樓決意離婚

王馨平（Linda）日前接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》專訪，罕有剖白六歲時父母王羽與林翠離婚的童年回憶。她透露當年母親將她們三姊妹留在律師樓後離開，父親王羽趕到後無法接受家變，甚至抱著她們崩潰大哭並教她「扮病」試圖挽回。此外，她亦澄清同母異父哥哥陳山河身體雖有微恙但並無大礙，目前正獲得家人妥善照顧。

王馨平自揭6歲時曾遭母親「遺落律師樓」。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

後來先逐漸接受父母離婚事實。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

6歲隨母由台返港被遺下律師樓

當時母親林翠突然帶著她們三姊妹從台灣飛返香港，並暫時借住在朋友家中。隔天清晨發生的事，令年幼的王馨平終生難忘。王馨平於訪問中還原當年經過：「第二日一早我媽咪就帶咗我哋去……後尾我就知道呢個叫做律師樓，將我哋三個就擺咗喺律師樓，然後媽咪就離開咗啦……」她們三姊妹在律師樓苦候多時後，父親王羽才接獲通知赶到現場將她們接走。面對婚姻破裂，性格大男人的王羽當時完全無法接受，甚至帶著年幼的王馨平滿街跑，焦急地追問她前一晚住在哪裏，更教女兒「扮病」試圖騙林翠回家，可惜依然無法挽回。

王羽更罕有地在女兒面前崩潰大哭，緊緊攬著三姊妹說：「你哋冇媽咪喇，daddy媽咪要分開喇。」這震撼的一幕對王馨平幼小的心靈造成巨大衝擊，讓她驚訝直呼：「吓？乜父母可以分開㗎咩？」

母親從台北無預警回港，王馨平當時就覺得怪怪的。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

感激繼母王凱貞溫柔呵護

父母分開後，王馨平與妹妹跟隨父親生活。談及父親的傳統與固執，她坦言父親雖然心存怨恨，但內心深處其實依然深愛著林翠，身為傳統男人的他當年甚至一度不肯簽字離婚，不過若林翠提出想探望女兒，王羽亦從未阻止。王羽離婚後身邊不乏女伴，直到遇上繼母王凱貞才再次步入婚姻。王馨平在節目中對繼母表達了無限感激，大讚對方是維繫整個家庭極為重要的心靈橋樑。每當王羽發脾氣嚴厲責罵她們時，繼母總會在事後轉頭溫柔地撫慰她們。繼母常開解她們表示：「其實daddy好錫你哋㗎！」

她表示，繼母在三姊妹的成長過程中扮演了極其重要的角色。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

大讚舅父曾江毫無架子 透露哥哥陳山河近況

除了談及父母，王馨平在訪問中亦提及其他家人的近況。談到已故的舅父曾江，她感性表示婚後多了時間與舅父及舅母相約聚餐，大讚對方是一位完全沒有架子的長輩。至於外界一直十分關心的同母異父哥哥陳山河，王馨平亦在節目中大派定心丸，澄清對方的身體狀況：「佢身體有啲病，但唔係好嚴重，總之安排得好好，有屋企人照顧佢。」

王馨平談哥哥陳山河近況。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）