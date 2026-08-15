彭健新走出OK仔離世陰霾喜迎O Cute仔　網民笑指：快帶老竇上電視

撰文：薯條
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現年77歲的溫拿樂隊成員彭健新，向來是圈中著名的愛狗之人。自從陪伴他多年的愛犬「OK仔」於2015年離世後，彭健新多年來深陷失狗之痛。如今他終於走出陰霾，日前在社交平台宣布家中迎來新成員貴婦狗「O Cute仔」，隨即引起大批網民熱議與祝福。

彭健新宣佈：「繼OK仔之後，又有一隻小狗來到我家了，他的名字叫cute cute仔，又名O cute仔，你會鍾意他嗎？」（Facebook@彭健新）

彭健新走出陰霾喜迎新寵O Cute仔

彭健新日前在Facebook上載新愛犬的萌照，宣布喜訊，寫道：「繼OK仔之後，又有一隻小狗來到我家了，他的名字叫cute cute仔，又名O cute仔，你會鍾意他嗎？」相中的小狗毛茸茸十分討喜，彭健新抱著牠露出燦爛笑容，顯得非常溫馨及滿足。

彭健新和O cute仔。（Facebook@彭健新）
彭健新太太與O cute仔好溫馨。（Facebook@彭健新）
彭健新的契女与O Cute仔合照。（Facebook@彭健新）
彭健新的契女与O Cute仔合照。（Facebook@彭健新）

新愛犬亮相後，大批網民紛紛湧入留言區送上祝福，許多老粉絲亦表示相當懷念OK仔：「你係愛狗之人cute cute仔一定會好幸福」、「做得你的狗兒子一定會很幸福，就如當年OK仔」、「懷念OK仔，祝O Cute仔健康快樂長大」，更有幽默的網民留言：「O Cute仔快啲帶彭健新上電視」。

Cute！（Facebook@彭健新）
好得意！（Facebook@彭健新）

昔日帶愛犬OK仔上電視深入民心

回顧當年，彭健新與太太Mona結婚近半世紀膝下猶虛，自從養了貌似「戴眼罩小神偷」的松鼠狗OK仔後便視如親生骨肉。兩父子出雙入對，無論是溫拿演唱會還是錄製節目，彭健新總會帶着OK仔亮相，超高出鏡率令網民笑言是「OK仔帶彭健新上節目」。OK仔呆萌可愛的形象深得觀眾喜愛，更讓彭健新獲得「OK仔老竇」的封號。

彭健新和OK仔拍廣告。（微博圖片）
彭健新曾與OK仔上節目。（微博圖片）
幸福！（微博圖片）
OK仔的人氣及知名度絕對不下於「老竇」彭健新。（微博圖片）

遺憾錯過OK仔臨終一刻：希望佢輪迴做人

這段長達15年的父子緣最終在2015年劃上句號。OK仔晚年因關節移位無法走動，但彭健新堅拒帶愛犬去「安樂死」，認為養到自然走是主人的責任。可惜OK仔彌留時彭健新未能趕及回家，無法陪走畢全程成為他一大遺憾。彭健新曾感歎自覺對愛犬不夠好：「我希望佢輪迴做人，做一個幸福嘅人。」如今彭健新終於釋懷，重拾笑容迎接O Cute仔，相信OK仔在天之靈也會為「老竇」感到安慰。

OK仔享年15歲。（微博圖片）
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