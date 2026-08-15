袁詠儀公開向兒子道歉　自責高壓管教逼到魔童「想換過一個媽咪」

兩屆香港電影金像獎影后袁詠儀（靚靚）與張智霖（Chilam）結婚逾20年，育有獨子張慕童（魔童）。近日，袁詠儀接受資深傳媒人余家強的電台節目《余生對話》訪問，感性提及家庭與育兒點滴，笑言自己此生最自豪的作品就是兒子：「目前嚟講冇穿冇爛，幾好嘅。」她在節目中更首度向兒子公開道歉，並深入分享過往的育兒痛定思痛歷程。



袁詠儀近日接受資深傳媒人余家強的電台節目《余生對話》訪問（新城廣播）

袁詠儀近日接受資深傳媒人余家強的電台節目《余生對話》訪問（新城廣播）

讚張智霖高EQ非「老婆奴」

結婚多年的袁詠儀與張智霖一直被視為圈中模範夫妻。她澄清外界對張智霖是「老婆奴」的誤解，指丈夫其實情商（EQ）極高、極善於溝通，往往能用不同角度溫柔說服她。

袁詠儀大讚老公張智霖是「以語服人」，擁有極高的語言藝術。（YouTube@新城知訊台）

她提及當年是由自己主動提出不擺酒、不辦大型婚禮，認為「最重要兩個人在一起」。雖然丈夫曾想在60歲時補拍婚紗照，幸好後來兩人在內地綜藝節目中提前圓夢。袁詠儀更感性透露，當年第一次聽到黃偉文為張智霖填詞的歌曲《未婚妻》時，一度感動得哭到不能自已。

張智霖與袁詠儀二人是圈中模範夫妻。(袁詠儀小紅書)

昔日「虎媽」高壓管教曾令兒子求「換媽」

承襲父母優良基因的魔童，從出生起便一直活在鎂光燈下。張慕童的一舉一動長期備受外界關注，甚至曾在網路上承受巨大的輿論壓力。對此，袁詠儀坦言對兒子感到十分抱歉：「我對我個仔係幾唔公平，因為佢爹哋媽咪係張智霖同袁詠儀，變咗好多時佢所做嘅嘢同講嘅嘢都會俾人放大。不過食得鹹魚抵得渴，我成日同個仔講，冇辦法喇，媽咪對你唔住，可能因為我哋嘅原因，而令到佢失去咗一啲自由。」

袁詠儀坦言因為自己的高壓管教一度令兒子逼出情緒病，魔童甚至曾向父親張智霖提出「想換過一個媽咪」。（YouTube@新城知訊台）

袁詠儀公開向兒子道歉：媽咪對你唔住。（YouTube@新城知訊台）

此外，袁詠儀過往的「虎媽」形象深植人心，她坦承曾因「一言堂」的性格導致母子關係極度緊張，兒子甚至曾向張智霖提出「想換過一個媽咪」，高壓的管教方式更一度令兒子逼出情緒病，經醫生診斷後，袁詠儀才驚覺是自己過於自我中心給予太大壓力。最終，她聽從專業建議努力修補關係，學懂聆聽與放下執念，如今兩人相處如朋友般融洽。

魔童細個好得意。（微博@袁詠儀靚靚）

由於父母的關係，魔童自小已經成為外界焦點。（IG@anitayuenwy）

袁詠儀好保護魔童，通常都遮樣。（微博@袁詠儀靚靚）

袁詠儀拒為兒子出道鋪路

被問到擁有高顏值的張慕童未來會否出道進入演藝圈，袁詠儀明確表示目前絕不會幫他鋪路：「我覺得未到喎，唔係話生得靚仔就得，仲要睇好多條件，例如有冇天份、有冇嗰種魅力、內心夠唔夠強大……如果我係愛小朋友，係唔會畀佢做（這行），呢條路係辛苦，一啲都唔舒服。」

魔童遺傳了父母的高顏值。（（IG@cheung_morton）

袁詠儀直言演藝路非常辛苦，如果愛小朋友就不會主動幫他鋪路。她強調除非兒子某天突然創創作出一首驚世作品，否則就算張智霖開演唱會，魔童想登台彈結他，也必須靠自己實力向音樂專業人士爭取。

早前張慕童與張智霖現身紅館，魔童換上了一個極具陽剛味的「Skinhead」寸頭造型。（小紅書@人生哥在香港）

張智霖曾在節目中透露兒子在暑假期間在《歌手2025》工作。（微博圖片）

袁詠儀曾因「寸嘴」招積遭電視台雪藏

回顧自己的演藝生涯，袁詠儀坦言自己非常幸運。18歲榮獲香港小姐冠軍後踏入影壇，隨即在金像獎創下紀錄——1992年奪得最佳新人獎、1993年憑《新不了情》封后、1994年再以《金枝玉葉》蟬聯影后，連導演王晶都曾形容她是影壇「最好運」的人。

袁詠儀在1990年參選港姐奪得冠軍及「最上鏡小姐」，美貌無庸置疑。（影片截圖）

袁詠儀憑《新不了情》奪得金像獎影后。（影片截圖）

《金枝玉葉》令袁詠儀蟬翼影后。（影片截圖）

然而早年得志亦讓她一度變得年少輕狂、說話直接招積。身為新人時，她曾因不滿劇本不合情理而直接去找電視台監製理論，結果慘遭雪藏。回望過去，她非常感激那段被冷藏沉澱的時光，認為這讓她學會謙遜與成長，奠定了日後成熟的演技與心態。