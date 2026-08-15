愛回家｜不和風波疑再升級　張景淳以「狼人殺」暗指職場霸凌

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》告一段落，劇中飾演「大小姐」的林淑敏幕前形象討好，戲外卻頻傳與同劇演員關係破裂。除了早前傳出與滕麗名不和，昔日拍檔「細龍生」鄭世豪更曾發文暗諷，指有人「不停扮好人、包裝自己，實質係做緊損人只利己、假到癡X嘅XXX」。張景淳日前再以「狼人殺」遊戲長文比喻職場霸凌，控訴有「高級狼」裝成好村民挑撥離間、引導眾人殘殺並抹黑異己，言論一出引發全網尋找「高級狼王」。

林淑敏、湯盈盈、呂慧儀及滕麗名接受訪問。（盧振輝攝）

林淑敏早前傳出與滕麗名不和。（盧振輝攝）

張景淳以「狼人殺」隱喻「職場霸凌」。（IG@cheungstanley）

張景淳爆「狼人殺」隱喻

正當不和風波引爆全城熱議，劇中另一要角張景淳亦有感而發，於社交平台一篇討論「職場霸凌」的文章下留言，以「狼人殺」比喻職場暗湧，並寫道：「記得以前跟好友圈玩狼人殺遊戲的經歷裡，真正高技巧的狼，是躲在互相猜疑的人裡裝村民。在需要傳譯自己時比誰都裝得更像一個好村民。高技巧裝得好根本沒一個村民/外人能看穿他才是一直每晚在暗裡引導各人產生矛盾的源頭。最後釀成只有獵人走出來互相殘殺，守衛也出來替躲起來打扮成良好村民的狼去擋刀。唯獨小女孩因為特殊身份，可知道誰是狼。但小女孩一旦開始表現出疏遠並嘗試把狼曝光，也會被狼抹黑/追殺。而真正厲害的狼，真的是到最後一個村民都死了，到剩下最後三人都仍然是小圈裡身在最局外人的位置，至終都不會有人發現他。這才是至高境界的狼。這就是狼人殺遊戲外人看得有趣之處，大概這裡所說的職場，好像也是一場這樣的遊戲吧！」

張景淳發文暗示：沒有人發現才是至高境界。（Threads@cheungstanley）

這番意味深長的言論一出，隨即掀起網民熱烈討論，紛紛化身偵探對號入座，猜測張景淳口中的「高級狼王」究竟所指何人。除了身處風口浪尖的「大小姐」林淑敏成為最大嫌疑人外，連同劇飾演「Terry」的李偉健以及湯盈盈亦無辜捲入漩渦，成為網民猜測的對象之一。