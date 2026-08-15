78歲汪明荃坦承記性變差已計劃退休　點評四哥謝賢最食得住她

78歲的「阿姐」汪明荃獲邀擔任新城知訊台節目《余生對話》第二集嘉賓，與資深傳媒人余家強深度交流。入行數十年，汪明荃於唱歌、拍劇、主持及粵劇各個領域皆成就卓越，且向來以永不停歇的專業態度著稱。然而在今次專訪中，她罕有地公開談及「退休」話題，坦言正在認真為退場作計劃。



78歲的「阿姐」汪明荃獲邀擔任《余生對話》第二集嘉賓，與資深傳媒人余家強深度交流。（IG@wang_liza）

78歲的「TVB鎮台之寶」汪明荃（阿姐）是圈中優雅地老去的代表，由後生靚到老。 (葉志明攝)

阿姐拒絕硬撐對觀眾負責

談及退休原因，阿姐語氣冷靜而堅定。她坦言並非因為倦怠，而是身體狀態已給予她適度的提醒，她不諱言自己的記憶力已漸不如前。相較於年齡增長，阿姐更在乎的是「力不從心」。阿姐認為明知自己未必能做到最好若仍硬撐下去，無論是對自身健康還是對支持她的觀眾，都是一種不負責任的表現。

阿姐汪明荃曾患甲狀腺癌及乳癌，幸運的是均已成功治癒。（IG@wang_liza）

談及退休時阿姐並無一絲哀愁，而是以經驗老到的從容心態替人生重新排位。未來依然會工作，但會選擇合身且適當的企劃進行。對於退休後的日子，阿姐亦早有清晰的規劃，延續她一貫不浪費時間、不容許自己停滯不前的充實作風。

此前汪明荃在「荃週記」中自爆自己甲狀腺出咗問題。（汪明荃Liza Wang 官方網站）

阿姐剖白四位靈魂拍檔

訪談中，阿姐以極具個人特色的直率風格，不加粉飾地逐一點評在她大半部演藝生涯中扮演重要角色的四位男拍檔。

羅家英和太太汪明荃非常恩愛。（IG@wang_liza）

羅家英：既是日常生活中相濡以沫的夫婿，亦是粵劇舞台上不可或缺的靈魂另一半。

謝賢：她口中的「師傅」。氣場強勢且極具大將之風，是在表演格局上最能「食」得住她的男主角。

劉松仁：注重理論與角色深層分析，二人即使多年未有合作，重逢時依然能一拍即合。

鄭少秋：散發斯文古典的獨特氣質，與她當年的螢幕形象暗暗契合，共創無數電視經典。

