台灣型男名廚詹姆士開公司涉｢空手套白狼｣　遭起訴索償2584萬台幣

台灣型男主廚詹姆士被知名製作人王鈞、丘秀珠夫婦指控，騙他們的錢投資副業「詹醬」，但拿到錢後就過河拆橋，200萬（新台幣，下同，約49萬港元）資本也是「假驗資」的空殼，士林地檢署偵查終結將他依涉犯《公司法》起訴，預計本月20日開庭。



本名鄭堅克、現年58歲的詹姆士，過去因主持台灣三立電視台《型男大主廚》打開知名度，與阿基師搭檔主持後人氣迅速攀升，除了長期擔任節目班底，也曾拿下第46屆金鐘獎最佳綜合節目主持人獎。

台灣知名廚師詹姆士。（FB@詹姆士）

近年詹姆士將事業版圖延伸至網絡，透過社交平台及YouTube頻道分享料理內容，憑藉簡單實用的教學方式累積大批觀眾，今年6月更獲選熟齡KOL冠軍，事業發展受到關注。

不過，詹姆士去年卻捲入與經紀人丘秀珠、製作人王鈞夫婦的金錢及合作糾紛，王鈞、丘秀珠指控，詹姆士過去為經營「詹醬」事業，曾向丘秀珠借款並尋求投資，後來卻退出相關事業，雙方因此爆發爭議。

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丘秀珠夫婦也指稱，詹姆士涉及借款未清償及私下承接工作等問題，並提出民事求償，金額達2584萬元（約630萬港元）。除此之外，丘秀珠也向檢方檢舉詹姆士成立公司時疑似涉及虛偽驗資，相關爭議因此進入司法程序。

據《鏡報》的報導，士林地檢署起訴書的內容指出，詹姆士2016年籌設詹醬有限公司時，明知公司股東依法應實際繳付股款，卻涉嫌為了完成公司設立程序，先向他人調借200萬元作為驗資資金。

台灣知名廚師詹姆士（FB@詹姆士）

檢方查出，詹姆士當時透過3名不知情的張姓、蘇姓及翁姓友人帳戶，加上個人名義，以無摺存款方式分別存入154萬元（約38萬港元）、16萬元（約4萬港元）、10萬元（約2.4萬港元）及20萬元（約4.9萬港元），合計200萬元至公司資本額帳戶。

完成資金存入後，詹姆士再委託不知情會計師製作資本額查核報告，並據此向台北市政府申辦公司設立登記。公司完成登記後不到一天，詹姆士便將帳戶中的200萬元全部匯出，分別返還相關友人，作為先前借款的償還。

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檢方表示，案件偵辦期間，詹姆士接受訊問時坦承，當時確實曾借款200萬元充作公司資本額，並在公司完成登記後將資金返還。檢方進一步比對銀行交易紀錄、會計師資本額查核報告等資料後，認定相關事證足以證明涉案情節。

士林地檢署因此認定詹姆士涉嫌違反公司法股款未實際繳納而以文件表明收足等規定，同時涉及商業會計法相關罪嫌，偵查終結後依法提起公訴。

目前士林地院已排定本月20日進行準備程序，詹姆士屆時將出庭面對司法審理，案件後續發展仍受到外界關注。

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