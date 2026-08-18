汪明荃合體《四千金》黃楚穎近照曝光　相識58年保養得宜風采依舊

「阿姐」汪明荃日前於社交網分享與相識近58年的好姊妹黃楚穎及羅元徽的聚會合照。黃楚穎為1968年麗的經典劇集《四千金》中的「二家姐」，雖然淡出幕前多年，但近照依然氣色紅潤、保養得宜。兩人自1966年考入麗的映聲第一期藝員訓練班結緣至今，儘管昔日「四千金」如今僅剩汪明荃一人活躍幕前，但這份跨越半世紀的深厚姊妹情依然溫馨如初，令人欽佩。

麗的映聲（亞洲電視前身）首部黑白長篇電視劇《四千金》，當時與蘇潔賢、黃楚穎、禤素霞合稱「四千金」。（Facebook照片）

「二家姐」黃楚穎氣色紅潤保養得宜

阿姐汪明荃日前於社交網貼出與好姊妹黃楚穎及羅元徽的聚會合照，感性留言寫道：「好朋友應該多些見面，何況是相識了近58年的好姐妹。」照片中，昔日麗的經典劇集《四千金》的「二家姐」黃楚穎身穿淺藍色印花上衣配灰色圍巾坐在中間，雖然早已淡出幕前多年，但依然保養得宜、氣色紅潤，展現出高貴大方的優雅風采。而汪明荃與羅元徽則默契十足地穿上紫色系服裝相襯，畫面溫馨滿瀉。

汪明荃黃楚穎友誼橫跨58年。（IG@wang_liza）

「四千金」褟素霞近況。（微博照片）

「四千金」相識近半世紀

提及這段橫跨半世紀的深厚情誼，汪明荃與黃楚穎早在1966年應考麗的映聲第一期藝員訓練班時便結為同窗，隨後於1968年與蘇潔賢、禤素霞合作拍攝經典劇集《四千金》紅遍全港。劇中「四千金」按年齡排序分別為大家姐蘇潔賢、二家姐黃楚穎、三家姐汪明荃以及四妹禤素霞。時過境遷，當年的姊妹花如今大多已回歸平淡生活，唯獨阿姐汪明荃依然長青，數十年如一日地活躍於演藝圈幕前。

事實上，黃楚穎當年在演藝圈發展的時間並不長，但也曾留下一部部令人印象深刻的作品，包括與周潤發、黃杏秀及趙雅芝等巨星合作由王天林監製的《大江南北》，亦曾在《少年十五二十時》中飾演從法國回流的攝影藝術家，隨後便低調淡出幕前。她近年最令人難忘的公開露面，當數2017年的《汪明荃50周年世紀盛宴》，當時黃楚穎夥同羅元徽、蘇潔賢，以及特別由加拿大返港的禤素霞驚喜現身，齊集為阿姐送上祝福，展現出歷久彌新、難能可貴的神仙友誼。