周渝民演唱會和音冇聲惹假唱之嫌　表情誇張容貌崩壞女粉絲感心碎

言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信日前 (19日) 於上海舉辦一連四場的巡迴演唱會《F✦FOREVER恆星之城》，掀起一陣追星熱潮。連日來有大批粉絲將演唱會片段分享到社交平台，其中「仔仔」周渝民的唱歌片段，竟惹來「咪嘴」之嫌。

言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信日前 (19日) 於上海舉辦一連四場的巡迴演唱會《F✦FOREVER恆星之城》。（IG圖片）

周渝民被指表情誇張容貌崩壞

在網民分享到小紅書的片段，周渝民站在移動高台邊唱歌邊與粉絲作近距離接觸。不過片段中，周渝民誇張的表情及手指插鼻孔唱歌的畫面，竟遭網民截圖變成黑圖，更有網民表示看到周渝民走樣感到好心碎：「還是別出來了吧，有些東西還是停留在回憶里比較好，好難過啊，濾鏡碎一地。童年的夢也沒了」、「好油膩」、「以前得不到的男人，現在也不想要了」、「童年濾鏡碎一地，感覺跟自己老公一樣油膩，我不行了」、「仔仔老人味好強」、「他的牙為什麽如此黑？」、「為什麼手指要插鼻孔」。

周渝民激情獻唱表情誇張。（小紅書）

周渝民站在移動高台邊唱歌邊與粉絲作近距離接觸。（小紅書）

激情獻唱和音，但沒有聲音，惹來假唱之嫌。（小紅書）

網民不解為何周渝民的手指要插鼻孔唱歌。（小紅書）

周渝民和音冇聲惹假唱之嫌

另外，有網民表示在現場看到周渝民唱歌，雖然他表情誇張，片段中亦看到他不斷唱出和音，但現場卻沒有聽到他在唱而惹來「咪嘴」之嫌：「他的咪有開嗎？」、「怎麽那個『WOW』沒聲音」、「一點聲音都沒有」、「他唱了嗎？」、「真的有在唱嗎？」、「假唱吧」、「一定是對口型」、「只有言承旭和霆鋒才配用“法拉利老了還是法拉利” 以前喜歡的類還是留在小時候吧 現在完全沒濾鏡」。

網民指周渝民容貌崩壞。（小紅書）

周渝民表情誇張容貌崩壞。（小紅書）