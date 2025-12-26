朱孝天道歉後再爆災難　昔日自認「皇帝投胎」被翻出　形象大崩壞

F4睽違多年合體後卻爆出內部風波，朱孝天與相信音樂撕破臉，新歌、巡演成「F3」。朱孝天近日多次在網絡上發言，不僅點名其他成員，也意外波及五月天主唱阿信，相關言論引發不小爭議。



他12月25日突然出面為情緒失控發言而道歉，但過去受訪自嘲「皇帝投胎」的婚姻言論再被網友翻出，輿論風向急轉，引發熱議。

朱孝天發文道歉（微博@朱孝天）

朱孝天於12月25日在社群平台發文致歉，坦言自己「情緒失控」，對外界造成不良示範，並表示未來將更加謹言慎行，同時呼籲外界尊重他與家人的隱私。態度轉折後，事件卻未因此平息，反而引來網友進一步「考古」他過去的受訪言論。

朱孝天自認皇帝投胎「不然哪有這麼多女生伺候我」

有網友翻出朱孝天約4年前接受媒體訪問的片段，當時他談及與妻子韓雯雯的婚後生活，提到夫妻相處的磨合過程，並以自嘲說道：

我就一直跟她說，我說『妳真的是很命好，從我交女朋友開始，我都覺得我一定是皇帝投胎的，不然哪有那麼多女生這樣伺候我』，我說『就只有妳，我要反過來伺候妳』。

稱身邊總有人照顧生活起居，如今只想反過來照顧太太。相關言論在當年多被解讀為玩笑，甚至被稱讚對妻子體貼。

朱孝天自認皇帝投胎：

然而，隨著朱孝天近期爭議不斷，這段過往訪談再度被翻出後，網絡輿論風向明顯轉變，不少網友認為該說法過於自我中心，甚至引發部分女性不滿，留言直言：

「現在看來真的很尷尬」

「這樣的話很容易引起反感」



朱孝天戀愛史曝光！同居麻衣、與李冰冰飯店熱吻還差點娶回家

事實上，朱孝天出道以來情史一向備受關注，過往緋聞對象多為演藝圈知名女星，包括林熙蕾、麻衣、李冰冰、吳亞馨、姜欣雨等人，甚至曾與金鐘視后楊謹華短暫交往4個月。最終，他選擇與韓雯雯步入婚姻，婚後形象一度被外界視為「寵妻代表」。

朱孝天過往的緋聞對象相片：

「皇帝投胎」狂言曝！大陸網友一面倒開酸

相關言論再被翻出後，網友留言幾乎一面倒開酸，有人直呼：

「考古挖出的這段話，把網友的腳趾摳地感推到了頂點」

「真的尬到我了呀」



甚至形容：

「腳趾直接摳出三室一廳（極度誇張地形容人感到非常尷尬、羞恥或緊張時的反應）」



也有網友感嘆，認為風格一貫：

「他一直在公眾平台發一些那種言論」

「這話從他嘴裡說出就不奇怪了」



不少人則直指問題核心，批評：

「特別自大、特別自以為是了」

「這種言論真的是要引起女性的憤怒」



此外，也有網友相當感嘆給出建議，並認為這波爭議已讓原本的情懷形象逐漸翻車：

「建議哥還是少說點話吧，安安靜靜回憶殺或許還能留住些美好印象」

「好好的西門，怎麼就說這種話了呢」



更多朱孝天的相片：

