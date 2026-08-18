阿正接棒小儀狂接Job傳年賺500萬　進駐加多利山成「廣播道富婆」

商台DJ黃正宜（阿正）近年人氣急升，一直默默吸金的她不單止接拍多個品牌廣告，升呢做老闆開咖啡店亦已經3年，吸金力驚人，難怪被網民笑稱為「廣播道小富婆」。日前她更被拍到搬入豪宅區加多利山，盡顯星級富婆氣派。



阿正近年人氣急升吸金力驚人。（IG@903ahjeng）

接棒小儀火速上位傳年賺五百萬

自前輩小儀去年結束30年商台生涯離巢，同走搞笑路線的阿正即接棒孖住森美、呂珮琳主持《Bad Girl 大過佬》。除電台節目外，人氣當旺的她更主持熱播綜藝《膠戰》，並參演《COURT!》、《陰目偵信》及《得寵先生》等多部劇集電影，更開埋棟篤騷。她以50萬起跳的代言身價狂攬銀行、藥品、飲品、美妝及八達通等逾15個廣告。除此之外，極具生意頭腦的阿正，將自家烘焙咖啡豆及掛耳包網店實體化，獨資豪擲7位數於西營盤開「咖啡呀唔該」圓老闆夢，至今已經3年，絕對是圈中隱形富婆。外界保守估計年賺500萬，「廣播道富婆」當之無愧。

阿正接棒小儀火速上位。（IG@903ahjeng）

森美與阿正EIsie新節目開播。（IG@903ahjeng）

阿正廣告代言費已達50萬元起跳。（IG@903ahjeng）

神婆阿正箍住阿Dee之時更大嗌：「斬鬼斬得咁過癮啊！去死啦！」（《陰目偵信》畫面截圖）

阿正獨資開咖啡店3年大賺。（IG@ahjengcoffeeclub）

升呢進駐加多利山與天王天后做鄰居

賺到盆滿缽滿的阿正，生活質素自然大躍進。日前她被拍到靜悄悄搬入富豪區加多利山，實用面積逾1,000呎，月租高達7萬元，與天王劉德華及天后陳慧琳做星級鄰居。當日出入更有兩名女助手全程服侍擔遮拎行李，排場十足。