47歲黃婉君穿比堅尼逆天凍齡身材火辣　兩子繼承優良基因高大帥氣

女子組合2R的47歲成員黃婉君（Rosanne）自2009年嫁給混血牙醫Derek後淡出幕前，育有兩子，一家四口生活相當幸福。近日她在社交平台上載與家人前往印尼度假的靚相，雖然已年過40已成兩子之母，但她的狀態依然宛如吃了防腐劑般極度凍齡，肌膚白裏透紅且毫無歲月痕跡。身穿性感比堅尼的她更展現出零贅肉的纖細水蛇腰、修長美腿與豐滿上圍，完美曲線讓不少網民讚歎不已。

黃婉君逆天凍齡如少女。（IG@rosannewong）

即使在印尼猛烈的陽光照射下，皮膚依然白裏透紅。（IG@rosannewong）

宛如吃了防腐劑般極度凍齡。（IG@rosannewong）

混血老公兩子暴風成長超搶鏡

除了黃婉君的逆天顏值，她身邊的三位「猛男」同樣非常搶鏡。混血丈夫Derek身材挺拔健碩、星味十足，外型宛如專業模特兒。而分別15歲和13歲的兩名兒子更是暴風式成長，完全繼承了爸爸媽媽的優良基因，無論樣貌還是身形都長得如小大人般高大帥氣。在一家四口的溫馨合照中，凍齡的黃婉君被父子三人包圍著，畫面極養眼。

兩名兒子更是暴風式成長，完全繼承了爸爸媽媽的優良基因。（IG＠rosannewong）

兩兄弟雖然分別只有15及13歲，樣貌身形都充滿星味。（IG＠rosannewong）

Rosanne現在定居香港，與老公育有一對兒子。（IG@rosannewong）

妹妹黃婉佩變豪門闊太

而2R姊妹的妹妹黃婉佩（Race）的人生則是一場教科書級別的「女強人逆襲記」。黃婉佩於2011年正式宣布息影，毅然決然告別娛樂圈，跨界轉戰充滿挑戰的金融界。2016年，她甜蜜下嫁比自己年長19歲的新加坡富商David Loh，成了豪門闊太，婚後誕下一子一女，現時長居新加坡，家庭生活美滿。