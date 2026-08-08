BLACKPINK出道十周年｜互相扶持走到巔峰 四人合體會面BLINK

從2016年8月8日四位青澀少女踏上舞台，到2026年今日成為改寫K-pop歷史的全球象徵，BLACKPINK走過的十年證明了夢想的力量。她們在個人與團體之間找到平衡，各自閃耀卻從未忘記彼此與粉絲。成員們百忙之中特意抽空時間，只為合體與粉絲一起見證十周年的重要時刻，讓我們快速看看她們的「來時路」，究竟如何一步步成為經典吧！



（IG @blackpinkofficial）

8月8日是甚麼日子?

4個懷抱夢想的少女以BLACKPINK之名踏上舞台。十年過去，從韓國新人成長為改寫全球潮流的國際天團。Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa將放下個人繁忙行程，在首爾合體與粉絲共度珍貴時刻。

（IG @moonshot_korea）

十年征途改寫K-pop歷史

2016年出道雙主打歌讓BLACKPINK一鳴驚人，22年《Born Pink》更創下K-pop女團首度登上美國Billboard 200榜首，23年成為首支登上Coachella音樂節的K-pop組合，逐吋寫下K-Pop歷史新頁。

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各自閃耀團魂還在

Jennie成立個人工作室Odd Atelier，征戰全球各大音樂節；Rosé簽約The Black Label，與Bruno Mars合作的《APT.》；Jisoo進軍影視圈；Lisa成立Lloud，挑戰演技並活躍於國際時尚舞台。

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BLACKPINK分開？地位未曾動搖

今年2月，BLACKPINK時隔3年5個月推出第三張迷你專輯《DEADLINE》，首週銷量即達177萬張。而「DEADLINE」世巡踏足全球各大城市，用行動證明「分開又一起」依然同樣強大。

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40位幸運粉絲的近距離約會

8月8日當天，四位成員將在首爾某處舉辦「Meet & Greet」粉絲見面會。活動僅開放40個名額，從BLACKPINK官方會員中隨機抽選。儘管四人都忙於個人事業，仍特別調整行程只為與粉絲見面。

（IG @blackpinkofficial）

紀念周邊盡顯韓國文化

BLACKPINK也攜手韓國國立博物館文創品牌MU:DS推出十週年「Heritage Collection」聯名系列。商品汲取組合十年發展歷程與標誌性元素，將黑、粉配色融入折扇、梳子等7款傳統文創產品。

BLACKPINK X MU:DS 10th Anniversary Heritage Collection 官方圖

J的十年感言

Jennie曾感性分享：「我是和成員們一起長大的。不管是艱難的時刻，我們始終都在一起。」她也坦言剛出道時曾因身形嬌小缺乏自信，要感謝團員陪伴，讓她從未在紛擾的演藝圈中迷失方向。