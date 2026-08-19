元朗狗咬狗丨陳庭欣揭愛犬遭突襲致皮開肉爛　姚子羚曾慘被咬面

元朗近日發生巨型犬咬死兩隻小狗的恐怖慘劇，震撼全城，亦勾起圈中一眾愛狗藝人的驚魂回憶。港姐冠軍陳庭欣（Toby）坦言看到新聞後心情大受影響，皆因其愛犬「一姐」早前亦曾在街上遭鄰居的守門犬咬傷，屁股皮開肉爛，要即晚接受手術。看着愛犬術後痛得不停哀鳴，讓她心痛不已，歷經整整一個月才完全康復，深感寵物安全問題容不得半點馬虎。

陳庭欣向來愛心爆棚，家中有狗狗「Winter」及「一姐」。（IG@toby_yanyan）

陳庭欣痛心愛犬遭突襲受傷

陳庭欣一直都是愛護小動物人士，談到元朗「狗咬狗事件」，她直言心情受影響：「之前我唔喺香港，家傭姐姐帶『一姐』落街，點知附近有隻守門犬衝出嚟咬佢，好彩隻狗好快放口，但『一姐』傷口已經好深。當時我只能透過視像了解，有個鄰居讀緊獸醫，佢就教我爸爸處理。」當晚「一姐」接受手術後不停哀鳴，由家傭姐姐陪伴至清晨才安靜下來，令Toby心痛不已：「佢用咗一個月時間先至好番晒，我仲擔心佢以後唔畀人摸Pat Pat，點知又冇喎！」

談到「狗咬狗事件」，陳庭欣直言心情受影響。（IG@toby_yanyan）

姚子羚關嘉敏呼籲出街必須拖繩

曾被愛犬咬傷面部卻依然對動物不離不棄的姚子羚，對慘劇感到痛心之餘，亦直言狗隻行為全看主人如何教導：「放養唔一定係好，狗仔最無辜，因為佢哋嘅行徑視乎主人點教導同照顧。」她透露每次帶13歲愛犬「通仔」落街一定會拖繩：「仲要保持狗隻嘅社交距離，咁對佢同其他狗都最安全。」莊思明亦分享了過去對愛犬「Haru」的放繩險象，莊思明坦言：「我試過喺一段冇人嘅山路放繩畀隻唐狗跑，點知遇到一隻大狗，佢哋打交整傷咗人哋隻狗，我都好內疚，從此隻狗出街都會戴口罩同一定唔會放繩！」

關嘉敏向來對愛犬「Two Two」關愛有加：「主人有時覺得好熟悉自己嘅狗，但狗狗可能受到某啲氣味或環境影響觸發情緒，所以綁繩好重要，有時可以用埋口罩防止意外發生。」曾在郊外放繩時驚見野豬靠近，嚇得她自此堅定使用狗繩：「試過同狗狗去郊外，見乜人都冇，周圍又有圍欄，諗住好安全，咪放繩等佢跑吓，點知突然有隻野豬，『Two Two』仲要行近佢，好驚佢哋打交，好在野豬當我隻狗冇到，嗰次驚魂之後，我一定用狗繩！」

姚子羚與愛犬「通仔」。（IG@elaine_yiu）

莊思明夫婦與愛犬「Haru」。（IG@lisa_chng）

MIRROR成員AK Ian呼籲帶狗出街切勿鬆繩

男團MIRROR成員Ian（陳卓賢）與AK（江𤒹生）同樣提倡出街必須拖繩，Ian指出狗狗興奮時難以即時控制：「帶狗出街會小心，因為有陣時未必迅速控制到佢哋，狗繩一定要有。有時佢哋興奮，玩起上嚟周圍跑好危險，路上多危險嘢發生。」曾為救小朋友被狗咬傷神經線的AK亦表示：「喺特定地方，同埋對自己隻狗好了解同好有信心，先好鬆狗繩。」數年前他曾因救小朋友而被狗咬傷手指，更傷及神經線，但無損他對動物的熱愛，最近再收養多一隻狗狗。