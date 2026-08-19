元朗狗咬狗丨陳庭欣揭愛犬遭突襲致皮開肉爛　姚子羚曾慘被咬面

撰文：亞瑟
出版：更新：

元朗近日發生巨型犬咬死兩隻小狗的恐怖慘劇，震撼全城，亦勾起圈中一眾愛狗藝人的驚魂回憶。港姐冠軍陳庭欣（Toby）坦言看到新聞後心情大受影響，皆因其愛犬「一姐」早前亦曾在街上遭鄰居的守門犬咬傷，屁股皮開肉爛，要即晚接受手術。看着愛犬術後痛得不停哀鳴，讓她心痛不已，歷經整整一個月才完全康復，深感寵物安全問題容不得半點馬虎。

陳庭欣向來愛心爆棚，家中有狗狗「Winter」及「一姐」。（IG@toby_yanyan）

陳庭欣痛心愛犬遭突襲受傷

陳庭欣一直都是愛護小動物人士，談到元朗「狗咬狗事件」，她直言心情受影響：「之前我唔喺香港，家傭姐姐帶『一姐』落街，點知附近有隻守門犬衝出嚟咬佢，好彩隻狗好快放口，但『一姐』傷口已經好深。當時我只能透過視像了解，有個鄰居讀緊獸醫，佢就教我爸爸處理。」當晚「一姐」接受手術後不停哀鳴，由家傭姐姐陪伴至清晨才安靜下來，令Toby心痛不已：「佢用咗一個月時間先至好番晒，我仲擔心佢以後唔畀人摸Pat Pat，點知又冇喎！」

談到「狗咬狗事件」，陳庭欣直言心情受影響。（IG@toby_yanyan）

姚子羚關嘉敏呼籲出街必須拖繩

曾被愛犬咬傷面部卻依然對動物不離不棄的姚子羚，對慘劇感到痛心之餘，亦直言狗隻行為全看主人如何教導：「放養唔一定係好，狗仔最無辜，因為佢哋嘅行徑視乎主人點教導同照顧。」她透露每次帶13歲愛犬「通仔」落街一定會拖繩：「仲要保持狗隻嘅社交距離，咁對佢同其他狗都最安全。」莊思明亦分享了過去對愛犬「Haru」的放繩險象，莊思明坦言：「我試過喺一段冇人嘅山路放繩畀隻唐狗跑，點知遇到一隻大狗，佢哋打交整傷咗人哋隻狗，我都好內疚，從此隻狗出街都會戴口罩同一定唔會放繩！」

關嘉敏向來對愛犬「Two Two」關愛有加：「主人有時覺得好熟悉自己嘅狗，但狗狗可能受到某啲氣味或環境影響觸發情緒，所以綁繩好重要，有時可以用埋口罩防止意外發生。」曾在郊外放繩時驚見野豬靠近，嚇得她自此堅定使用狗繩：「試過同狗狗去郊外，見乜人都冇，周圍又有圍欄，諗住好安全，咪放繩等佢跑吓，點知突然有隻野豬，『Two Two』仲要行近佢，好驚佢哋打交，好在野豬當我隻狗冇到，嗰次驚魂之後，我一定用狗繩！」

姚子羚與愛犬「通仔」。（IG@elaine_yiu）
莊思明夫婦與愛犬「Haru」。（IG@lisa_chng）

MIRROR成員AK Ian呼籲帶狗出街切勿鬆繩

男團MIRROR成員Ian（陳卓賢）與AK（江𤒹生）同樣提倡出街必須拖繩，Ian指出狗狗興奮時難以即時控制：「帶狗出街會小心，因為有陣時未必迅速控制到佢哋，狗繩一定要有。有時佢哋興奮，玩起上嚟周圍跑好危險，路上多危險嘢發生。」曾為救小朋友被狗咬傷神經線的AK亦表示：「喺特定地方，同埋對自己隻狗好了解同好有信心，先好鬆狗繩。」數年前他曾因救小朋友而被狗咬傷手指，更傷及神經線，但無損他對動物的熱愛，最近再收養多一隻狗狗。

Ian養了哥基犬「雞髀」及臘腸狗「芝麻」。（IG@iancychan）
林盛斌參與麥玲玲短劇擅加情慾戲　證大女讀演藝欲投身英語音樂劇九運會客室︱伍詠薇預告極少受訪神隱嘉賓將現身：你咁八卦會想睇伍詠薇與餅印兄Richard Eng齊亮相 痛心元朗狗咬狗慘劇：我唔敢睇元朗狗隻咬死悲劇震驚全港　性感女神林映暉感同身受心痛痛失愛寵元朗大狗咬死兩小狗震驚全城　黃淑蔓心痛發聲：一定要拉狗繩
陳庭欣
莊思明
關嘉敏
姚子羚
陳卓賢 Ian
江𤒹生 Anson Kong
香港藝人動向