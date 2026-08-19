貝安琪半山豪宅內貌意外曝光　巨型露台嘆無敵山景極盡奢華氣派

現年44歲的混血名模貝安琪（Ankie），早前於TVB劇集《非份之罪》中飾演吳啟華的外籍老婆，精湛演技廣受好評。日前她因招待好友帶同愛犬到訪，意外令其位於半山的奢華豪宅內貌曝光，超大露台配無敵山景，奢華寫意生活即時引爆網民熱議！



貝安琪（Ankie）。（IG@ankiebeilke）

在《非份之罪》中飾演吳啟華的外籍老婆。（《非份之罪》截圖）

半山奢華豪宅內部曝光

從曝光相片可見，貝安琪這座半山豪宅氣派不凡，外連超廣角無敵山景的大型露台，擺放白色戶外度假梳化，她9歲的混血兒子貝小龍（Sebastian）開心地撫摸著巨型狗狗，畫面寫意又溫馨。室內客廳更是空間感十足，全屋鋪設高級木地板，擺了巨型狗籠仍寬敞無比，角落深色木枱擺放精美藝術品，極具品味；落地玻璃外更設有獨立花園與燒烤設備，悠閒極致。

客廳面積好寬敞啊。（IG@ankiebeilke）

在客廳放置巨大的狗籠。（IG@ankiebeilke）

兩隻狗仔在屋內奔跑亦不覺擠迫。（IG@ankiebeilke）

客廳采光度極佳。（IG@ankiebeilke）

超大型露台。（IG@ankiebeilke）

曾傳激吻陳展鵬惹緋聞

出身演藝世家的貝安琪，母親為著名製片人劉香萍。2012年加入TVB，先後拍攝《巨輪》及《使徒行者》等劇集為人熟悉。拍攝《巨輪》期間，因與男主角陳展鵬多場熾熱激吻戲而狂傳緋聞，其後雙雙澄清只是朋友關係。

曾與陳展鵬激烈吻戲。（《巨輪》截圖）

曾與陳展鵬傳緋聞。（微博@陳展鵬煎pang）

傳未婚產子遭星媽劉香萍氣炸割席

到了2016年，她突然無預警宣布懷孕，飛往德國慕尼黑為僅拍拖7個月的混血男友Simon van Damme誕下兒子。有傳星媽劉香萍當時極度震怒，不滿她未婚產子而一度鬧爆「割席」，直到親眼見到混血孫仔可愛模樣才軟化破冰。如今貝安琪一家三口進駐半山豪宅，豪門名媛生活幸福滿瀉！

有傳媽媽劉香萍起初極度反對她未婚產子。（梁碧玲攝）