全智賢14年前絕美婚紗照無預警流出　網民大讚「靚到爆鏡似公主」

現年44歲的韓國「凍齡女神」全智賢，14年前拍攝的絕美婚紗照近日無預警流出，瞬間引爆網絡熱話。當年全智賢結婚極度低調，未有公開太多婚禮細節，如今攝影師時隔多年大方公開珍藏，讓大批網民忍不住瘋狂朝聖。



「凍齡女神」全智賢（IG@giannajunfp）

全智賢14年前未公開的婚紗照曝光。（金寶夏攝影圖片）

絕密靚相時隔14年曝光網民瘋狂朝聖

全智賢在2012年嫁富二代崔俊赫，當時她與《ELLE KOREA》雜誌獨家合作拍攝婚紗畫報。時隔14年，當年的攝影師金寶夏（김보하）近日驚喜釋出多張未公開的照片。相中可見全智賢換上多套婚紗，演繹兩種截然不同的造型：她先是將頭髮全數束起，大騷迷人鎖骨線條；其後又放下浪漫波浪大捲髮。畫面中的她全程展露甜美笑容，待嫁新娘的幸福喜悅簡直藏不住。

全智賢於2012年結婚。（金寶夏攝影圖片）

獲讚似公主。（金寶夏攝影圖片）

十分優雅。（金寶夏攝影圖片）

靚樣零變化網民激讚好似公主

雖然這輯畫報是14年前的舊作，但全智賢的靚樣與現時幾乎「零變化」，臉上完全看不出歲月痕跡。最令人驚歎的是，當年的造型放到今日看依然時尚，完全沒有老土的年代感。大批粉絲看後紛紛留言激讚：「好似公主」、「竟然是14年前」、「全智賢完全沒有變化」，可見女神魅力依然強勁。

全智賢婚後育有2子。（金寶夏攝影圖片）

靚！（金寶夏攝影圖片）

家庭幸福與事業兼得

全智賢與老公崔俊赫是經朋友介紹相親認識的。起初極抗拒相親的全智賢，一聽朋友指他長得非常帥即刻赴約。結果她對男方一見傾心，大讚第一印象「真的很帥」。後來兩人在聊天過程中，才驚喜發現小時候竟同住首爾同一小區兼同讀一間小學，絕對是千里姻緣一線牽。兩人於2010年相識交往、2012年閃婚，至今已攜手走過14年婚姻並育有兩子，家庭事業雙贏，絕對是圈中超級人生勝利組。

崔俊赫外型酷似蘇志燮，是現實中的「高富帥」。（Naver）

全智賢、崔俊赫