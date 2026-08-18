由朴恩斌、梁世宗及邕聖祐主演的tvN週末劇《毛骨悚然的戀愛》劇情又逆轉？日前播出第10集，韓國尼爾森官方數據顯示全國收視率飆升至7.252%，不僅刷新劇集最高紀錄，更連續多周穩坐同時段收視冠軍。劇中男女主角剛上演深情吻戲，隨後即陷入黑化陷害與家族迷信的漩渦，結果被迫分手！「吻完即分」的劇情引來全網熱烈討論，不少人怒轟：「搞乜啊？分手kiss？」



《毛骨悚然的戀愛》第10集，朴恩斌梁世宗上演深情吻戲後，隨即陷入黑化陷害與家族迷信的漩渦而分手，網民怒轟：「搞乜啊？分手kiss？」。（IG@tvn_drama）

甜蜜告白後驚天逆轉 昔日暖男變黑手

劇集前半段，千汝利（朴恩斌飾）與馬剛旭（梁世宗飾）深情告白並獻上甜吻，正當觀眾以為兩人感情順遂時，劇情隨後峰迴路轉。

《毛骨悚然的戀愛》第10集中千汝利與馬剛旭深情告白並獻上甜吻，沒料到同集分手。（IG@tvn_drama）

由邕聖祐飾演的財閥繼承人姜珉煥，對千汝利因愛生恨，在第10集正式黑化。眼見千汝利與馬剛旭感情升溫，他即暗中出招，不僅設法將馬剛旭調離海外，更誣陷千汝利受賄，昔日溫柔體貼的暖男形象一夕破滅，成為劇中最大反派。

《毛骨悚然的戀愛》中由邕聖祐飾演的財閥繼承人姜珉煥，對千汝利因愛生恨，在第10集正式黑化。（X@tvn_drama）

《毛骨悚然的戀愛》第10集中邕聖祐飾演的姜珉煥暗中操控，不僅設法將馬剛旭調離海外，更誣陷千汝利受賄。（X@tvn_drama）

女主角被迫妥協保護最愛 全網直呼虐心

除了男二姜珉煥設局陷害，劇中奶奶更因迷信生肖八字，以「你哋一齊，你哋都會死！」為由強行拆散鴛鴦。千汝利被迫做出痛苦選擇，主動退縮以保護最愛的馬剛旭，180度大反轉的虐心劇情引發大批觀眾反彈，不少網民直言：「編劇你又喺度玩嘢呀？」

《毛骨悚然的戀愛》第10集中，除了男二姜珉煥設局陷害，劇中奶奶更因迷信生肖八字，以「你哋一齊，你哋都會死！」為由，強行拆散鴛鴦。（IG@tvn_drama）

《毛骨悚然的戀愛》目前於Netflix海外同步熱播，口碑持續發酵，編劇會否將劇情反轉再反轉？而第11集及第12集大結局，將於8月22日及8月23日接連播出。