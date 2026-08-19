游嘉欣捲「削骨隆鼻」疑雲　公開中學大頭素顏照反擊：不解釋了

無綫（TVB）小花游嘉欣（游游）憑藉甜美外貌與親和力深得觀眾喜愛，人氣持續急升。然而，她近日卻因顏值突飛猛進而陷入「五官進化」的整容疑雲中。面對外界的連番質疑，游嘉欣不但沒有迴避，反而大方正面回應，連環出招力證自己絕對是「純天然」！



無綫新生代小花游嘉欣（游游）憑藉甜美清純的外貌與「A0女神」形象深入民心。（IG@kayan_yau）

游嘉欣曬學生時代舊照定海神針

近日網上針對游嘉欣的外貌出現不少質疑聲浪，部分網民揣測她曾進行削骨、隆鼻，甚至做了「微笑唇」。此外，更有自稱「半娛樂圈」人士爆料，指某娛樂公司老闆曾要求女新人簽約前必須「削骨隆鼻執個樣」，以迎合俗世審美才能獲推捧出碟，外界隨即將矛頭直指游嘉欣，令整容傳聞越演越烈。

游嘉欣再被「半娛樂圈」人士爆料狙擊，立即曬中學照反擊。（threads）

有網民指游嘉欣中學相似孔德賢，都係靚女靚仔。（threads）

面對排山倒海的猜測，游嘉欣於社交平台上使出終極一招，直接上載一張中學時期的純素顏舊照。相中的她當年早已擁有大眼高鼻，五官輪廓與現時幾乎無異。她更配上霸氣十足的八字文案：「這是中學照，不解釋了！」以最直接具體的方式力證自身清白。

游嘉欣又捲入「削骨隆鼻」傳聞。（threads）

游嘉欣無懼風波，大曬美照。（threads）

條腰好幼呀～（threads）

游嘉欣落力為新劇《夫妻的博弈》做宣傳。（threads）

游游嘅努力與顏值大家看在眼中。（threads）

親自拍片狂捽「豬鼻」

事實上，游嘉欣早前已拍片公開澄清，更在接受《香港01》訪問時於鏡頭前大力按壓鼻樑，即場擺出「豬鼻」動作，以行動證明鼻部並無任何後天「加工」。面對連番質疑，游嘉欣表現得相當大方且充滿底氣，幽默地表示會將外界的整容傳聞當作「另類稱讚」，並十分感謝大家對她近年擺脫嬰兒肥、學懂妝容打扮後變靚成果的認同。

游嘉欣捽鼻力證冇整容，表示大家說她整容即是讚她靚，她視為「另類的稱讚」，所以沒有不開心。（盧振輝攝）

游嘉欣大方分享「8年整容歷史」。（IG@kayan_yau）