鄺玲玲2200萬票力壓上屆冠軍榮膺全球最美　17歲移泰香港土生土長

31歲的泰國頂流女星鄺玲玲（Lingling Kwong）近年在國際舞台上人氣爆燈，為港人爭光。在由《Netizens Choice Magazine》舉辦的全球票選中，她以壓倒性人氣勝出，榮膺「2026年全球最美女性」榜首，更一併拿下首屆「2026年泰國最美女演員」，美貌與影響力備受國際認可。



鄺玲玲人氣高企。（IG@linglingkwong）

鄺玲玲在由《Netizens Choice Magazine》舉辦的全球票選中，榮膺「2026年全球最美女性」榜首，更一併拿下首屆「2026年泰國最美女演員」。（X@thenreport）

鄺玲玲狂攬2200萬票創「雙冠王」紀錄

這次評選由全球粉絲透過網絡、官方App及社交平台進行投票。鄺玲玲憑藉其極具辨識度的港風明艷混血美貌，成功擊敗眾多強敵。她以超過2200萬票的絕對優勢登頂，遙遙領先於以1850萬票獲得亞軍的2025年度冠軍、土耳其女演員Sıla Türkoğlu。她不僅摘得兩項桂冠，更是該評選歷史上首位在同一年度包攬兩項重磅榮譽的藝人，大會亦盛讚她「創造了史無前例的『雙冠王』成就」。

創「雙冠王」紀錄。（IG@linglingkwong）

香港土生土長 17歲移居泰國追夢

身為中泰混血兒的鄺玲玲，母親來自泰國加拉信府，而她其實是在香港出生及土生土長，精通粵語、普通話、英文和泰語，直到17歲才移居泰國進修。日前她於泰國訪談節目剖白內心世界，笑言當初僅因誤打誤撞參加小型選美而踏上演藝路，演員並非其最初夢想。她形容自己入行非由零開始：「從負數開始才對，起初連泰語也說不好，更完全沒有表演基礎，甚至過去沒有追看泰劇的習慣。」即使沒有明確目標，她卻不感焦慮，選擇順其自然並持續進修演技。早前她參演大熱劇集《我們的秘密》（The Secret of Us）爆紅，出眾外型與精湛演技掀起一陣追劇狂潮，成功躋身泰國頂尖女星之列。

鄺玲玲是土生土長的香港人。（IG@linglingkwong）

鄺玲玲17歲由香港移居泰國靠選美入行。（IG@linglingkwong）

鄺玲玲參演大熱劇集《我們的秘密》（The Secret of Us）爆紅。（《The Secret of Us》海報）

鄺玲玲商業價值狂飆

除了演藝事業得意，鄺玲玲的吸金力與商業價值同樣驚人。作為現象級藝人，她不僅是Dior（迪奧）品牌大使，亦是比亞迪泰國首位代言人，代言版圖涵蓋高奢、汽車、美妝及房地產等多個領域。鄺玲玲私下亦極具生意頭腦，她曾坦言若沒入行：「應該會做生意吧，一直喜歡做生意，看到別人使用我的產品感到幸福時，我也會非常開心。」坐言起行的她，早前已夥拍胞弟於曼谷開設港式燒臘店「鄺記」及甜品業務，演藝與商界雙線發展，前途無限。

鄺玲玲是Dior品牌大使。（IG@linglingkwong）

鄺玲玲是泰國比亞迪（BYD）汽車的首位官方代言人。（Facebook@BYD Thailand）