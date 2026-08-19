洪永城郭晉安游嘉欣組星級網球隊　劉愷威久未露面身材Fit爆

近年熱愛網球運動的洪永城（Tony），與一眾演藝界好友組成了「中國香港藝人網球聯盟」（A-TEAM）。團隊私下感情極佳，過去除了頻頻相約切磋球技，更曾先後遠赴中山、江門、惠州等地出戰交流賽。



眾所周知洪永城（Tony）近年十分熱愛網球運動。（IG@guruhung）

眾所周知洪永城（Tony）近年十分熱愛網球運動。（IG@guruhung）

洪永城笑言：夜黑先係我哋世界

日前洪永城於社交平台貼出團隊最新練波大合照，相中集結多位橫跨不同世代的藝人，畫面星光璀璨，隨即於網絡引發熱烈討論。洪永城興奮地發文表示，今A-TEAM難得達到「極度齊人」的狀態，主因是特別將練習時間安排在夜晚，他更幽默地留言稱：「夜黑先係我哋嘅世界！」

洪永城貼出A-TEAM最新練波大合照。（IG@guruhung）

合照中除了創會發起人洪永城外，同場陣容非常鼎盛，雲集郭晉安、劉愷威、林國斌、游嘉欣、張馳豪及孔德賢等藝人。眾人均換上俐落的運動裝束亮相，展示出緊緻強健的體態與滿滿的健康活力。

同場雲集郭晉安、劉愷威、林國斌、游嘉欣、張馳豪及孔德賢等藝人，就連鮮有露面的劉愷威都有現身。（IG@guruhung）

網民留言（IG截圖）

久未露面劉愷威驚喜現身

在眾多星光背後，長時間鮮有於本港公開亮相的劉愷威意外躍升為全場目光焦點。當晚他戴上白色鴨舌帽，搭配一件深藍色運動背心登場，展現出極具線條感的手臂肌肉與健美身形，渾身散發出青春活力。不少網民看過其近況後，大讚他凍齡保養得宜，直指其整體狀態簡直「Fit 爆」。

劉愷威在內地已貴為一線小生。（微博圖片）