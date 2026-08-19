趙學而分享疑遇「護膚黑店」甩身經歷　遭網民誤會幫宣傳委屈刪帖

歌手趙學而日前於社交平台貼文，分享自己在中環行街時，疑遇上護膚品「黑店」的親身經歷。面對店員不斷搭訕及以超大折扣瘋狂推銷，趙學而以一招妙法輕鬆玩轉甩身。



趙學而分享疑遇「護膚黑店」甩身經歷。（IG@chiuskinny）

外籍男職員搭訕繼而狂推銷產品

近日有英國護膚品牌捲入不良銷售糾紛，而趙學而早前亦差點遇上類似情況。她還原事發經過，指在中環街頭被一名外籍男職員以讚賞其衣服款式為由截停搭訕，隨後被帶入店內試用產品並面臨高壓推銷。期間有店員認出其藝人身份，隨即展開「跳樓價」攻勢，將原本售價八千多的產品逐步減價至七千多，最後更降至五千多元，企圖以巨額折扣誘使她消費。

趙學而出po分享疑遇「黑店」親身經歷。（Facebook@趙學而 Bondy Chiu）

臨走放低一句話瀟灑甩身

面對突如其來的巨額折扣，趙學而始終保持清醒，認為事有蹊蹺。她順應對方配合交流後，在離店前瀟灑留下一句「I'm not ready to shop 多謝陪我玩咗咁耐，Bye！」。她事後直言，這種強硬的行銷手法根本無法吸引消費者，加上選擇護膚品必須注重成份與品質，寧願諮詢專業美容師或化妝師的意見，也不會隨便在街頭接受試用。

臨走放低一句話成功霸氣甩身。（Facebook@趙學而 Bondy Chiu）

遭網民誤會幫黑店宣傳大感委屈

趙學而本意是將經歷上載以「廣傳」該店的行銷手法。豈料部分網民未看清內文，誤以為她為「黑店」賣廣告，紛紛湧入留言區狠批。她一怒之下刪除貼文，幸好有熱心網民及早截圖並在Threads為其平反，澄清她只是分享應對技巧而非宣傳，讓她坦言當時感到非常委屈。