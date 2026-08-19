戴耀明不忍母親住公屋捱苦　朋友勸阻買樓：媽媽80幾歲人等唔切

現年54歲的TVB資深演員戴耀明近日於社交平台宣布成功置業。身為家中獨子的他，決定傾盡多年來省吃儉用積攢的全部積蓄，為母親購入居屋單位。近年工作量大減的他，曾兼職茶餐廳侍應，轉戰內地短劇亦遭逢AI衝擊導致收入大減。儘管圈中好友紛紛勸阻其在年過半百之際冒險背負供樓重擔，但戴耀明坦言母親歲月不饒人「等唔切」，寧願獨自扛下巨大經濟壓力，也要為老母圓安居夢，無私孝心感動無數網民。

戴耀明帶媽媽睇樓。（IG@dia_yiu_ming）

不忍八旬老母再受舊公屋漏水噪音困擾

戴耀明出身基層，自小在木屋區長大，家庭經歷坎坷。父親早年遭遇車禍致殘，母親亦因日夜操勞照顧家庭而積勞成疾。眼見母親辛苦大半生，晚年仍要住在飽受漏水與噪音困擾的坪石邨舊公屋，戴耀明深感不忍。為了報答母親無微不至的養育之恩，他最終決定拿出破釜沉舟的勇氣，將畢生積蓄轉化為給母親最珍貴的心意與保障。

舊屋。（IG@dia_yiu_ming）

新屋。（IG@dia_yiu_ming）

做過茶餐廳侍應收入勉強維生

然而，戴耀明這項置業決定的背後，卻伴隨着極大的經濟風險與辛酸。近年他在TVB的工作量大幅減少，演藝事業陷入低潮。早前他曾前往好友張本立的茶餐廳兼職擔任侍應以維持生計，可惜該店去年因市況不佳無奈結業。其後他積極轉戰內地演藝圈拍攝短劇，卻遭遇薪酬待遇大不如前的情況。加上AI技術普及進一步壓縮演員生存空間，導致他近一年半以來收入大減。現時他的經濟狀況僅能勉強維持基本生活，如今再背負龐大的供樓重擔，處境可謂相當艱難。

戴耀明曾茶餐廳兼職做侍應。（資料圖片）

年過半百冒險買樓遭朋友勸阻

面對演藝前景不明朗與收入銳減的雙重打擊，不少圈中好友對戴耀明在年過半百之際冒險買樓感到震驚與不解，甚至為他擔憂。對此，戴耀明坦言年輕時因無法負擔首期而未能置業，如今的買樓資金全憑自己多年來極度節儉、省吃儉用一步步積攢而來。考慮到母親已八十多歲、歲月不饒人，戴耀明實在不願讓母親再苦等幾年才能改善居住環境。因此寧願自己獨自扛下沉重的經濟壓力，也要盡快讓母親入住新居，將無私孝心化為實實在在的陪伴與溫暖。