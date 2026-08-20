袁偉豪七夕曬全家福張寶兒腹部微隆惹猜測　網民狂問：追三胎？

現年34歲的張寶兒（Bowie）與袁偉豪（Ben）於2020年結婚，婚後先後誕下長子「袁咕碌」及次子「袁氹氹」，組成幸福美滿的一家四口。日前適逢七夕佳節，袁偉豪於社交平台分享了一組極具儀式感的全家福，大曬溫馨家庭生活。然而，相片一出，張寶兒多張側身照因腹部微隆而引起網民熱烈討論，紛紛猜測她是否已有第三胎喜訊。

袁偉豪張寶兒七夕於社交平台曬全家福。（IG@benontheroad）

袁偉豪張寶兒七夕曬溫馨家庭照

袁偉豪在社交平台貼出多張一家四口的拍攝靚相，並感性留言：「一家四口又可以一齊影靚相，弟弟開始長大啦，哥哥又大個咗，又識得擺pose仲好識整古做怪，能夠見證住你哋嘅成長，爸爸媽媽好開心。」相中袁偉豪身穿米色西裝，張寶兒則身穿白色吊帶修身長裙，分別抱住兩個寶貝仔，場面溫馨爆燈。

張寶兒袁偉豪分別抱住兩仔，場面溫馨爆燈。（IG@benontheroad）

張寶兒微隆身材惹三胎猜測

相片中，張寶兒身著一襲純白緊身晚禮服，雖然四肢依舊保持纖瘦，但在側身抱起細仔的過程中，微凸的小腹卻格外醒目。加上她在多張合照中不經意地以手遮肚，隨即引來大批網民留言圍觀，好奇詢問：「係咪又有喜？」、「咁快又有第三胎？」

張寶兒微凸的小腹格外醒目。（IG@benontheroad）

張寶兒曾坦言老公「恨生女」

事實上，張寶兒早前在接受訪問時曾透露自己並未「封肚」，亦深知老公袁偉豪一直「恨生女」、希望能湊個「好」字。不過她當時亦直言，若要迎接第三胎需要付出三倍努力與心力，現階段更希望將所有精力放在照顧好兩個年幼的兒子身上，對於追生第三胎則抱順其自然的心態。

袁偉豪張寶兒全家福畫面溫馨。（IG@benontheroad）

袁偉豪張寶兒全家福畫面溫馨。（IG@benontheroad）