黃淑儀談復出拍劇直言「想都不敢想」　一個條件令她甘願放棄事業

撰文：河伯
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現年76歲的黃淑儀（Gigi姐），自2019年離開TVB後在加拿大過半退休生活。近日她罕有返港作客節目《流行都市》及資深製作人楊紹鴻的YouTube頻道，大談復出可能性與近況，引爆老戲迷關注！

黃淑儀現身TVB節目《流行都市》。（FB@TVB綜藝）

談復出拍劇直言「想都不敢想」

面對楊紹鴻游說重返劇組，Gigi姐坦言「想都不敢想」，感嘆現時影圈少有為老人家度身訂造的好劇本，加上欠缺好對手，難以成事。不過她強調絕不爭做主角：「就算拍一場戲就死都唔要緊，但係因為佢嘅出現，而令整個劇情係可以落去嘅，我就唔不介意做。」比起拍劇要看人臉色，她笑言更享受烹飪節目：「你煮幾個餸，起碼是我自己話事嘛。煮乜嘢都好，買乜嘢都好，點樣切、點樣煮，都係我嘅主意，所以我就唔使求人求得咁緊要。」

作客楊紹鴻的YouTube頻道。（YouTube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻)）
談復出拍劇直言「想都不敢想」。（YouTube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻)）

為老公事業放棄事業

提到昔日當紅之際急流勇退，Gigi姐坦言當年為了支持丈夫到溫哥華任教及進行研究，甘願放下如日方中的演藝事業，舉家移民。她對名利與光環表現豁達，直言拎得起放得低：「女人都係希望家庭好、老公好，咁我情願助我老公嘅事業，好過助我嘅事業啦。」言辭間滿是為家庭付出的無悔與瀟灑。

為老公事業舉家移民。（網上圖片）
大談近況。（FB@TVB綜藝）

兒子拒簽長約遭雪藏

昔日黃淑儀曾因兒子徐肇平的合約風波與無綫鬧翻。徐肇平2014年入行，有傳因未獲公司承諾具體發展方向，拒絕簽下六年「賣身契」，最終慘遭雪藏。Gigi姐曾開腔力斥無綫做法不近人情，更在25年受訪時痛揭當年有一班藝人好友到書展捧兒子場，事後竟接獲經理人逐一致電「照肺」。她坦言事件令兒子心灰意冷，其後決定返回加拿大。身為人母，她深感自責與心痛。

Gigi姐為兒子曾開腔力斥無綫做法不近人情。（IG@shaopin）
曾參演《白色強人2》。（IG@shaopin）
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