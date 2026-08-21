TVB女團MYNT新歌MV首播性感爆燈　莊子璇鏡頭佔三分一搶盡風頭

由TVB唱跳節目《魔音女團》打造的全新6人女子組合MYNT，日前（19日）正式推出出道單曲《Turn My Magic On》MV。六位成員以大膽前衛造型亮相，當中莊子璇（Hilary）不僅身兼服裝設計，更因個人鏡頭比例極高而引爆網民對大台「偏心力捧」的熱烈討論。



《魔音女團》打造的TVB全新6人女子組合「MYNT」。(葉志明 攝)

性感戰衣大騷長腿A4腰

在《Turn My Magic On》MV中，MYNT六位成員換上多套亮眼戰衣，包含Tube Top、背心及短裙短褲等造型，大放「A4腰」、「美人肩」及白滑長腿，完美展現苗條身材曲線。

MYNT六位成員換上亮眼戰衣。（MV截圖）

其中，港姐冠軍出身的莊子璇（Hilary）表現最為吸睛，不僅在片中展現「手趴長枱」與「倒酒」等充滿誘惑力的動作，更不時對著鏡頭發放迷人電眼。值得一提的是，莊子璇今次更主動擔綱服裝設計，親自將自己的構思轉化為舞台戰衣，展現多元才華。

港姐冠軍出身的莊子璇（Hilary）表現最為吸睛。（MV截圖）

港姐冠軍出身的莊子璇（Hilary）表現最為吸睛。（MV截圖）

獨佔高比例鏡頭引爭議

不過，MV播出後有眼尖網民發現，莊子璇擁有多個時間頗長的大特寫（Close-up），並且頻頻出現在畫面的正中央位置（C位），莊子璇的鏡頭比例幾乎佔了三分之一。這種強烈的視覺對比，令她成為了整個MV中毫無懸念的唯一主角。有觀眾更戲言，若不看整體排舞，還以為這是一段專為莊子璇度身訂造的個人宣傳片。外界紛紛猜測她深得無綫電視（TVB）重視，將她視為未來重點力捧的對象！

有網民發現莊子璇有多個時間頗長的個人鏡頭。（MV截圖）

莊子璇的鏡頭比例幾乎佔了三分之一。（MV截圖）

莊子璇鏡頭極多搶盡風頭。（MV截圖）

莊子璇頻頻企C位。（MV截圖）

莊子璇深得無綫電視（TVB）重視？（MV截圖）

部分網民讚賞莊子璇顏值與氣質兼備，多給予鏡頭能大幅提升MV的視覺觀賞性；而另一部分網民則認為過度集中在單一成員身上會削弱團體整體感，容易忽略隊長宋宛穎及其他成員的努力與表現。

網民留言（小紅書）

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