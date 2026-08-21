女歌手Vanessa Blanca浴室重摔離世　救護車遲遲未到最終傷重不治

菲律賓女歌手Vanessa Blanca驚傳死訊，年僅30歲！曾因演唱《DOTA o Ako》打開知名度的她，19日在馬尼拉一棟公寓內意外摔倒，頭部猛烈撞擊地面，造成嚴重腦部創傷及顱內出血。家人緊急送醫搶救，最終仍因傷勢過重離世，噩耗傳出震驚大批歌迷。



綜合外媒報導，Vanessa的表姊透露，事發當時Vanessa正在浴室更衣，疑似不慎失足跌倒，頭部直接撞擊地面。家人發現後立即求助，但救護車遲遲未抵達，等待超過15分鐘仍沒有動靜，現場又沒有其他交通工具，家屬情急之下只能用輪椅將她送往最近的醫院。

Vanessa Blanca浴室意外摔倒，頭部猛烈撞擊地面，造成嚴重腦部創傷及顱內出血。家人緊急送醫搶救，最終仍因傷勢過重離世。（IG@iamvanessablanca）

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遺憾的是，Vanessa送醫後仍因傷勢過重宣告不治。表姊表示，家屬選擇公開事故經過，是希望讓關心Vanessa的歌迷了解事情真相，並非要追究任何人的責任，也呼籲外界不要過度揣測。目前家屬預計21日下午6時開放親友及歌迷瞻仰遺容，後續安葬安排則將另行公布。

Vanessa年輕時參加菲律賓GMA電視台選秀節目「Popstar Kids」踏入演藝圈，之後加入青少年歌唱團體Sugarpop，與Julie Anne San Jose、Rita Daniela、Enzo Almario及Cholo Bismonte等人共同發展。後來她轉戰個人歌手，逐漸在菲律賓歌壇闖出自己的名號。

其中，她與饒舌歌手Aikee合作的《DOTA o Ako》成為代表作之一，累積不少歌迷。得知Vanessa猝逝後，Aikee也透過社群平台分享歌曲悼念，感性寫下：

這位夥伴是我真心摯愛的人，她將永遠留在我心中。

昔日Sugarpop團員也陸續發文送別這位曾並肩奮鬥的夥伴。

令人感嘆的是，Vanessa今年才曾在Instagram分享赴台旅遊的照片，當時仍開心記錄旅途點滴，如今卻驟然傳出離世消息，讓粉絲難以接受。

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