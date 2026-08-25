「富豪兄弟」大劉細劉罕同框聚會　劉鑾鴻高顏值學霸子女低調接班

現年75歲的香港頂級富豪「大劉」劉鑾雄與73歲胞弟「細劉」劉鑾鴻，平日甚少在公開場合合體。日前溥儀眼鏡創辦人邱子傑於IG驚喜上載聚會合照，讓這對城中傳奇兄弟罕有同框。



大劉氣色紅潤坐C位，細劉挺拔毫無老態

合照中，劉鑾雄（前排中）穩佔前排中央「C位」，面色紅潤且笑容可親，悠閒地將左手搭在椅扶手上，舉手投足間顯得氣定神閒、從容不迫，心情看起來相當愉悅。而站在後排左一的胞弟劉鑾鴻，則維持一貫低調作風。細劉保養得宜、皮膚白裏透紅，雖然年過七旬，但合照時腰板挺直，毫無老態，精神矍鑠的狀態令人稱羨。

「大劉」劉鑾雄（前排中）與胞弟「細劉」劉鑾鴻（後排左1）罕見同框。（IG@jefferyyau）

大劉細劉叱咤商界各有建樹

由於兩兄弟名字的粵語發音完全相同，故大眾歷來以「大劉」與「細劉」來區分二人。二人在商界均極具影響力，大劉在地產與投資領域叱咤多年；而細劉則以零售百貨業起家，主理的利福國際集團早已奠定香港零售業龍頭地位。大家最熟知的銅鑼灣地標崇光百貨（SOGO），就是利福國際於2001年收購的代表作，集團更在2004年成功掛牌上市。時至2024年，細劉旗下的版圖再度擴張，東九龍全新大型焦點地標「啟德雙子匯」（The Twins）亦已正式落成，盡顯其於百貨及特許專櫃零售板塊的雄厚實力。雖然細劉作風相較哥哥低調，但同為身家逾百億的城中巨富，兄弟倆在香港商界各具分量。

劉鑾雄是華人置業集團前任董事會主席和行政總裁。（資料圖片/梁碧玲攝）

利福國際主席劉鑾鴻。（資料圖片/張浩維攝）

細劉高顏值學霸子女接班

除了事業有成，兩人的家庭亦備受注目。大劉子女眾多，一舉一動經常成為全城焦點；而細劉家庭則相對低調，與妻子王詠詩（Linda）育有一子一女。女兒劉今蟾與兒子劉今晨均為高顏值、氣質出眾的「學霸」。女兒劉今蟾曾於英國留學，隨後取得美國哥倫比亞大學碩士學位，2012年加入父親公司後由低做起；兒子劉今晨亦表現沉穩，兩姊弟目前均擔任利福國際執行董事，已逐漸接棒協助父親打理百億商業帝國。

細劉與妻子王詠詩（Linda）育有一子一女。（廖雁雄攝）